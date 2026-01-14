68歲艾美獎男星涉性虐男童 本人投案發聲喊冤

巴斯菲爾德被指控多次性虐兒童。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕過去曾獲艾美獎肯定的68歲導演兼演員的提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield），日前被指控多次性虐兒童，警方於上週對其發出逮捕令。布斯菲爾德則於13日向警方投案，不過針對指控他全面否認。

據《美聯社》報導，巴斯菲爾德被指控於自導自演《黑幫清潔婦》（The Cleaning Lady）時多次性虐兒童，受害者母親指控，巴斯菲爾德於2022年11月至2024年春季期間伸出魔爪，當時小孩只有7、8歲，卻遭到不當觸摸多次，導致孩子罹患創傷後壓力症候群（PTSD）和焦慮症，時不時會從被巴斯菲爾德觸碰的噩夢中驚醒。

請繼續往下閱讀...

《黑幫清潔婦》去年在《福斯電視網》播完第4季，製片商華納兄弟曾對性侵事件展開內部調查，但認為無法證實確有此事，警方也一度無法聯繫上本人，而綜合外媒報導，布斯菲爾德律師強調沒有躲避逮捕，並曾要求撤逮捕令、希望自行到案，不過未獲警方同意。律師也表明指控皆是虛假，「獨立調查也未發現任何不當行為。」

巴斯菲爾德也曾透過影片表示要正面對抗這些謊言，直指這些指控令人髮指，強調沒有對孩子做出任何事。目前布斯菲爾德遭到無保釋羈押，被關押在美國新墨西哥州阿爾伯克基的大都會拘留中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法