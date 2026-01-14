自由電子報
娛樂 最新消息

會談藏驚喜！高市早苗、李在明同台擊鼓 合奏BTS與《獵魔女團》

日本首相高市早苗（右）與韓國總統李在明（左）一起打鼓，展現情誼。（翻攝Ｘ）日本首相高市早苗（右）與韓國總統李在明（左）一起打鼓，展現情誼。（翻攝Ｘ）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗在家鄉奈良接待來訪的韓國總統李在明，除正式領袖會談外，兩人還在非公開場合上演一段意外插曲。會後，高市與李在明即興同台擊鼓，合奏韓國天團BTS的熱門歌曲〈Dynamite〉，以及近期在Netflix動畫《Kpop獵魔女團》中爆紅的插曲〈GOLDEN〉，為嚴肅的外交行程增添輕鬆氛圍。

事實上，高市早苗學生時代曾加入輕音社，並擔任鼓手。日本富士新聞網（FNN）指出，高市去年10月訪韓期間，曾主動提及打鼓是自己的興趣之一，當時李在明聽聞後笑稱「也想嘗試看看」。

這場合奏並未事先告知韓方，而是由日方臨時規劃的驚喜橋段。韓國總統府發言人表示，活動是在非公開交流場合中進行，屬於輕鬆性質的安排，並非正式行程。

日本首相高市早苗（右）與韓國總統李在明（左）一起打鼓，展現情誼。（翻攝Ｘ）日本首相高市早苗（右）與韓國總統李在明（左）一起打鼓，展現情誼。（翻攝Ｘ）

從照片可見，高市與李在明身穿由日方準備的藍色成套服裝，各自坐在鼓組後方，手持鼓棒、笑容滿面。舞台後方的螢幕同時顯示日本與韓國國旗，象徵兩國交流的友好氛圍。

演奏時，高市展現熟練的節奏掌控與技巧，李在明則隨著音樂即興發揮，不時加入自由演奏橋段，現場氣氛熱絡。高市還一邊示範、一邊指導，讓李在明玩得不亦樂乎。表演結束後，兩人更在鼓棒上簽名，互相交換作為紀念。

而李在明也透過發言人表示，這次體驗讓他圓了一個長久以來的夢想，「我從小就希望能打鼓。」

值得一提的是，李在明此次訪日特別準備了一套韓國製鼓組，作為送給高市的紀念禮物；高市則投其所好，回贈一只適合戶外活動配戴的日本製手錶，為這趟訪問留下別具意義的外交畫面。

