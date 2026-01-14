自由電子報
娛樂 最新消息

《難哄》片酬上千萬！章若楠私下租房度日 支撐原生家庭

章若楠（右）與白敬亭（左）主演《難哄》登上事業高峰。（中天娛樂台提供）章若楠（右）與白敬亭（左）主演《難哄》登上事業高峰。（中天娛樂台提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉與白敬亭攜手主演的陸劇《難哄》，章若楠再度站上流量高峰。劇中細膩內斂的表演，搭配清新脫俗的氣質，讓她迅速圈粉無數，被網友譽為「新一代初戀系女神」。然而，隨著討論熱度持續攀升，她的成長背景與私下生活，也逐漸成為外界關注焦點。

近日有網友整理資料指出，章若楠出道多年，至今仍選擇租屋居住，生活作風相當低調，與螢幕上耀眼的明星形象形成反差。更引發討論的是，她被指多年來將演藝收入的大部分，用於支援原生家庭的經濟開銷。

踏入演藝圈後，章若楠憑藉《悲傷逆流成河》、《你的婚禮》等作品逐步累積實力，演技與人氣同步成長。近期《難哄》播出後聲勢大漲，網傳她在該劇的片酬約為人民幣500萬元（約新台幣2千萬元），累計參演影視作品票房亦突破15億元人民幣，被視為具備一線女星水準的新生代代表。

不過，與事業成績相比，她的日常生活卻顯得格外節制。網友指出，章若楠長期協助家中償還生意相關債務，並負責弟妹的學費與生活支出，甚至在家族事業出現虧損時主動填補缺口。疫情期間，家中資金吃緊，她也被傳曾一次性拿出相當可觀的金額，協助家庭度過難關。

