婚姻私下協商中！范姜彥豐遭爆婚變前玩德州撲克 輸贏上萬

男星范姜彥豐去年10月底指控妻子粿粿婚內出軌好友「王子」邱勝翊。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在范姜彥豐與「外遇王子」邱勝翊之妻粿粿的婚姻風暴逐漸從檯面轉入檯下之際，這段原本看似趨於冷卻的關係，近日再度掀起新的討論漣漪。雙方已低調進入法律協商程序，表面平靜，實際卻仍暗流不止。

就在兩人日前現身士林地方法院家事法庭進行調解後不久，范姜彥豐於社群平台留下耐人尋味的文字：「最近狀況比較難受⋯你們懂的。」簡短一句話，引來外界諸多揣測。幾乎同一時間，有關他的私下生活，也被再度放大檢視。

請繼續往下閱讀...

根據《鏡週刊》報導，有爆料指出曾多次在德州撲克賽場目擊范姜彥豐現身牌桌。爆料者表示，當時尚未爆出粿粿婚外情風波，對范姜彥豐的身分並不熟悉，但其高挑外型讓人留下深刻印象。

爆料者回憶，當天賽場氣氛緊繃，每局輸贏金額約落在新台幣1萬元以上，偶爾甚至攀升至5萬元左右。雖然德州撲克近年已被視為合法競技項目，但在離婚與金錢糾紛尚未落幕的此刻，相關傳聞仍引發外界聯想。

針對此一說法，《鏡週刊》進一步向范姜彥豐身邊友人求證，對方卻語帶不滿地否認：「這也太搞笑，根本沒有。」更直言「就算（范姜彥豐）會打德州撲克，那（粿粿）就可以外遇嗎？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法