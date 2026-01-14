自由電子報
娛樂 最新消息

比劈腿還痛！《我的咖啡男友》開播逼人面對前任

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男同志戀愛實境節目《我的咖啡男友》昨（13）上線前6集，本季以「北海道經營咖啡車＋長達兩個月同住」為核心，把戀愛拉回更貼近現實的人生狀態，讓觀眾意外發現比告白更難的，其實是「面對過去」。

《我的咖啡男友》上線前6集。（翻攝自Netflix IG）《我的咖啡男友》上線前6集。（翻攝自Netflix IG）

7位年齡、國籍、背景差異極大的男性，在兩個月內一邊營業、生活、戀愛；23歲的波米是大學生，母胎單身代表，目標單純又真誠；喬布情感目標明確，一開始就鎖定某個人；以賽亞兩三年前分手後，陷入「不知道怎麼再戀愛」的迷惘期。

廣也身為建築師，透露看過第一季後，反省自己過度把工作放第一；人氣頗高的威廉旅居巴塞隆納，情感態度成熟卻帶著距離感；泰國人胡威，念的是性別理論人類學研究所、機場翻譯，又學柔道出身，允文允武。

第一輪「匿名信件」由以賽亞收到三封信，其中一封威廉所寫；觀眾很快得知，兩人曾在兩三年前「短暫交往」，卻在沒有好好說再見的情況下結束。

率先讓觀眾討論的，並非誰和誰曖昧，而是每個人都清楚知道自己的缺口，不少觀眾認為「以為是戀愛實境秀，結果被迫面對自己的人生進度。」

《我的咖啡男友》於Netflix上線，1月20日播第7-9集；1月27日播第10-12集；2月3日播第13-15集。

