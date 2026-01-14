自由電子報
釣出阿信神回！家家發文語意跳躍成謎 被虧喝醉急自清「才剛起床」

家家（左）因發文語意跳耀，意外釣出阿信神回。（組合照，翻攝自IG）家家（左）因發文語意跳耀，意外釣出阿信神回。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕家家去年因家鄉花東遭颱風「樺加沙」重創而發聲，沒想到因語氣過於直白捲入爭議。沉寂3個月後，家家近日突在臉書發文寫下「我愛相信音樂！我是五月癲」，由於語意跳躍成謎，不僅釣出同門師兄、五月天阿信神回，她更遭疑再度喝醉而緊急自清。

回顧去年9月，花蓮縣光復鄉因颱風「樺加沙」豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流釀慘重災情，政府與民間紛紛投入救災，當時心繫家鄉的家家發文直言「不用感謝政府的任何回應！在這個國土那是他們應該做的！」直白言論引爆爭議而刪文道歉。事後，阿信也在「超犀利趴」上開家家玩笑，「今天有喝酒嗎？下次喝醉了不要在Threads上亂寫東西」、「下次喝醉的時候，麻煩姊姊（紀曉君）手機沒收。」避免她再因酒後失言惹議。

事發至今3個月過去，家家12日下午3時許突然又發文，寫下「可怕欸你們，什麼生日早日康復的？鼻要換講話！我愛相信音樂！我是五月癲。」由於內容語意跳耀令人摸不著頭緒，網友們紛紛湧入調侃「家家喝幾杯了？」、「是不是又偷喝『飲料』？」對此，家家親自回覆「什麼喝什麼？我才起床的鼻要讓我生氣。」、「還沒開始，冰箱裡面只有鮮奶」、

驚喜的是，同門師兄、五月天主唱阿信也因此緊急現身，同時以幽默口吻神回「啊是誰買新手機給家家啦！」家家見狀則火速表示「你買給我嘛⋯親～」網友們不僅瞬間被2人一搭一唱逗樂，甚至紛紛起鬨附和阿信要他趕緊再次「沒收家家的手機」，留言區氣氛一片祥和歡樂。

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

