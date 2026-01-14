吳亞馨爆升格當媽！3年前發文「藏關鍵線索」母親身分早埋下伏筆

吳亞馨（左）與丈夫婚後淡出演藝圈，再聞近況已成為媽媽。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲吳亞馨淡出演藝圈多年，沒想到近日卻被爆已悄悄升格當媽，近況令外界又驚又喜。不過，這並非毫無跡可循，事實上吳亞馨早在3年前的一篇臉書貼文中，就曾留下耐人尋味的關鍵線索，如今回頭看彷彿早已為人生新身分埋下伏筆。

吳亞馨2023年在臉書寫下「媽媽的新年希望」被認為早已埋下當媽的伏筆。（翻攝自臉書）

吳亞馨以模特兒身分出道，之後跨足戲劇與主持領域，曾演出《海派甜心》、《泡沫之夏》、《姐姐立正向前走》等作品，累積不少觀眾緣。然而，吳亞馨近年逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面且生活動向低調，社群動態也多以分享生活為主，工作與私生活界線相當明確。

2022年疫情趨緩後，吳亞馨與丈夫低調在台北內湖戶政事務所完成結婚登記，當時並未對外多談婚姻細節。如今爆出已升格人母，吳亞馨許久未聞的近況著實令外界震驚，事實上她3年前的一篇臉書貼文藏有線索，當時一句「媽媽的新年希望」更被認為早已埋下伏筆，粉絲們也逐一湧進她的社群由衷獻上深深的祝福。

