娛樂 最新消息

（專訪）男星認坐牢3年！12人擠同間牢房 獄友當眾自慰內幕曝光

張峰議曾入獄3年多，受訪分享人生經歷。（記者潘少棠攝）張峰議曾入獄3年多，受訪分享人生經歷。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕歌壇新人張峰議浪子回頭，推出首張專輯，他曾因誤入歧途入獄，服刑3年多期間深刻自省，也是在那段時間，音樂成為支撐他的力量，受訪坦言：「有機會接觸音樂，讓我有動力撐下去，在裡面寫了很多歌，想帶著自己的創作，再闖一次看看。」

張峰議高中就讀音樂科，也曾擔任駐唱歌手，後來因誤入歧途入監。出獄後，他四處投稿自己的音樂作品，卻只有顏正國給予回應，並進一步帶他入行，參與電影《少年吔》的拍攝，也讓他有了想要認真做音樂的想法。

張峰議勇闖歌壇，發行首張創作專輯《有故事的人》。（記者潘少棠攝）張峰議勇闖歌壇，發行首張創作專輯《有故事的人》。（記者潘少棠攝）

談到獄中生活，張峰議回憶，冬天沒有熱水，只能硬著頭皮沖澡，當時12個人住在同一間牢房，每天搶著洗澡、儲水、上廁所，都要在同一個空間完成。

張峰議平日清晨6點起床，吃完早餐後8點前往「工廠」工作，假日則一整天都待在舍房裡，是他非常痛苦的回憶，他說：「沒有自由、沒有隱私，24小時都有人巡邏，所有行動都看得到，連睡覺也不能蓋住頭。」

起初張峰議要在眾人面前洗澡以及如廁，真的感到非常難受，就連生理需求，其他獄友都只能在馬桶旁輪流解決，大家有默契地移開視線，保持安靜，他尷尬說：「我根本沒辦法在那種狀況下（宣洩），只能順其自然。」

張峰議受邀擔任紅心字會的公益大使。（記者潘少棠攝）張峰議受邀擔任紅心字會的公益大使。（記者潘少棠攝）

走過人生低谷，張峰議浪子回頭，非常感謝顏正國的提攜，也感謝草爺賞識他的音樂才華，協助推薦唱片公司，並幫忙拍攝MV。他透露，自己曾答應家人給兩年時間全力投入音樂，如果沒有成績，就轉行擺攤，連賣控肉飯都已經想好。

為了發行專輯，張峰議自掏腰包投入200萬元，整張《有故事的人》皆為他的個人創作，並邀請嘎嘎與Jinbo共同製作，他的人生經歷也獲得紅心字會關注，受邀擔任公益大使。

點圖放大body

