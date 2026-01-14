《阿凡達：火與燼》助陣「她」登影史最高票房演員寶座 前10名還有這些人

柔伊莎達娜在《阿凡達：火與燼》助陣下成為影史票房最高的演員。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡得主柔伊莎達娜正式成為影史票房最高的演員，關鍵推手正是目前正在全球熱映的《阿凡達：火與燼》。柔伊主演了影史票房前三高的三部電影，包括2009年《阿凡達》與2022年續集《阿凡達：水之道》分別位居冠軍與第三名，2019年《復仇者聯盟：終局之戰》則夾在第二名的位置。

柔伊同時也是史上第一位主演四部全球票房突破20億美金電影的女演員，其中還包括2018年的《復仇者聯盟：無限之戰》。除了《阿凡達》系列與她在漫威電影宇宙中飾演葛摩菈（共演出三部《星際異攻隊》電影）外，莎達娜也在《星際爭霸戰》三部曲中飾演烏胡拉，該系列全球票房同樣突破10億美金（約台幣316.2億元）。

柔伊莎達娜主演《阿凡達：火與燼》再度寫下好票房。（二十世紀影業提供）

截至2024年，柔伊主演電影的全球總票房已超過140億美金（約台幣4426.8億元），當時僅次於同為漫威電影宇宙演員的思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）與山繆傑克森，排名第三。不過，隨著去年12月上映的《阿凡達：火與燼》至今已進帳12.3億美金（約台幣388.92億元），她一舉躍升至榜首。根據票房統計網站《The Numbers》統計，截至1月13日，她的電影總票房累計達154.7億美金（約台幣4891.61億元）。

2025年對柔伊而言可說是大豐收的一年。她在3月憑《璀璨女人夢》奪下奧斯卡最佳女配角獎，並寫下歷史，成為首位獲得奧斯卡的多明尼加裔美國人。他近日接受《綜藝》訪問時談到多了「奧斯卡得主」這個新頭銜時坦言：「感覺真的很好！」

她說老公常拿這件事開玩笑：「他會說，『Z，你現在做任何事都會被介紹成奧斯卡得主。你連搶銀行都不行，因為大家會說：奧斯卡得主……』我就想，『我的天啊！』」她笑著說，「但這是真的。我感到非常榮幸，也非常開心，同時也告訴自己，『好，繼續工作吧。』」

根據外媒統計的影史票房最高演員排行：

1.柔伊莎達娜 154.7億美金

2.史嘉蕾喬韓森 154億美金

3.山繆傑克森 146.1億美金

4.小勞勃道尼 143.1億美金

5.克里斯普瑞特 141.2億美金

6.湯姆克魯斯 126.6億美金

7.克里斯漢斯沃 121.8億美金

8.馮迪索 120.4億美金

9.克里斯伊凡 114.8億美金

10.巨石強森114.6億美金

