娛樂 最新消息

驚奇4超人前進瓦干達！黑豹回歸《復仇者聯盟5》 恩巴庫成為瓦干達國王

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威今年底壓軸鉅獻《復仇者聯盟：末日崛起》（復仇者聯盟5）超前導預告持續曝光，目前已曝光「美國隊長」、「雷神索爾」、「X戰警」回歸的預告，第四支預告則讓全新「驚奇4超人」前進瓦干達，包括黑豹回歸、石頭人會見已成為瓦干達國王的恩巴庫，變種人納摩也換上全新戰服。

石頭人現身《復仇者聯盟：末日崛起》新預告。（翻攝自YouTube）石頭人現身《復仇者聯盟：末日崛起》新預告。（翻攝自YouTube）

第四支超前導預告一開始氣氛嚴肅而沉重，延續先前美國隊長、雷神索爾與 X 戰警版本預告的基調，但隨後出現幽默橋段。石頭人（艾邦摩斯貝克許 飾）向已成為瓦干達國王的恩巴庫（溫斯頓杜克 飾）自我介紹，瞬間緩和氣氛。

溫斯頓杜克飾演的恩巴庫在《復仇者聯盟：末日崛起》已成為瓦干達國王。（翻攝自YouTube）溫斯頓杜克飾演的恩巴庫在《復仇者聯盟：末日崛起》已成為瓦干達國王。（翻攝自YouTube）

莉蒂西亞萊特飾演的舒莉也再度回歸，她在《黑豹2：瓦干達萬歲》中於查德維克博斯曼辭世後接下黑豹衣缽，並以沉重的旁白說道：「我已失去身邊的至親，王的使命，就是讓子民準備迎接來世，我有我的責任。」除了在前作中失去哥哥帝查拉，舒莉的母親拉瑪達皇后（安琪拉貝瑟 飾）也在瓦干達遭到納摩（泰諾克烏爾塔 飾）與其水下王國塔洛坎攻擊時身亡。

莉蒂西亞萊特飾演的舒莉也再度回歸《復仇者聯盟：末日崛起》。（翻攝自YouTube）莉蒂西亞萊特飾演的舒莉也再度回歸《復仇者聯盟：末日崛起》。（翻攝自YouTube）

在《黑豹2：瓦干達萬歲》登場的納摩則身穿黑色、忠於漫畫造型戰服，以及他的表妹娜莫拉（梅布爾卡德納 飾）也在預告中短暫現身。上次以反派現身後，這次很可能與瓦干達聯手，對抗小勞勃道尼飾演的末日博士，尤其當多重宇宙的存亡已岌岌可危。

其他驚奇4超人成員成員「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎柯比、「霹靂火」喬瑟夫昆恩並未在本次預告中現身，但三人都將確定在片中登場。而石頭人和恩巴庫的對話也是驚奇4超人首次在漫威電影宇宙（MCU）中與既有角色正式互動。

驚奇4超人去年夏天在《驚奇4超人：第一步》中於平行的1960年代世界亮相，而《雷霆特攻隊*》（或稱為「新復仇者聯盟」）的片尾片段早已暗示他們將跨入MCU，如今終於能在片中與眾多角色會合。《復仇者聯盟：末日崛起》預計2026年12月16日在台上映。

《復仇者聯盟：末日崛起》第四支預告：

header
body

