國際卡司在台拍片！前所未見月球奇幻世界 重新詮釋東方經典傳說

〔記者許世穎／台北報導〕新加坡與台灣跨國合製電影《明月共此時》，近日正式公布主要演員陣容。該片由曾獲盧卡諾影展金豹獎雙料肯定的新加坡導演楊國瑞執導，並與楊彥絢共同編劇，結合神話敘事、科幻想像與武俠動作美學，以嶄新視角重新詮釋東方經典傳說，打造前所未見的月球奇幻世界。

新加坡新生代演員林詩安（上排左起）、黃冠智、張懷秋；哈薩克華裔演員Dominick Rustam（下排左起）、李康生、新加坡演員卓桂枝合演電影《明月共此時》。（日映影像提供）

該片以古代神話人物「嫦娥」為創作靈感，描寫居住在月宮中的仙女嫦娥，與其戀人、傳說中射下太陽的神射手后羿，共同生活於月之宮殿。當后羿為拯救逐漸衰亡的太陽踏上旅程，卻意外失蹤，嫦娥被迫與一名從地球墜落至月球的盜匪結盟，踏上前往月球暗面的冒險之路，試圖尋回摯愛，也逐步揭開關於宇宙、命運與犧牲的真相。

請繼續往下閱讀...

卡司陣容方面橫跨新加坡、台灣與國際影壇，由新加坡新生代演員林詩安飾演嫦娥，金鐘戲王黃冠智飾演來自地球的盜匪，「蠍子哥」張懷秋飾演關鍵角色逢蒙，哈薩克華裔演員Dominick Rustam飾演后羿，金馬影帝李康生出演「月老」一角，為作品增添詩意且極具象徵性的存在。

李康生將在電影《明月共此時》化身月老。（日映影像提供）

導演楊國瑞表示：「我成長於九〇年代充滿實驗精神的香港類型電影，那些打破框架、混合風格的作品，深深影響了我對電影的想像。《明月共此時》正是我向那種精神致敬的作品。我期待與這群願意冒險、勇於跨越類型的演員合作，在高度肢體性的表演中，同時展現真摯而細膩的情感層次。」

來自新加坡的監製陳思恩指出，本次演員橫跨不同世代與表演背景，為電影注入多元文化能量，有助於作品在類型電影與作者電影之間，發展出更具國際吸引力的敘事語言。

台灣合製方、日映影像監製郭斯恒則表示：「黃冠智與張懷秋被視為台灣最具潛力的新生代演員之一，我很高興能將他們介紹給新加坡導演與製片團隊，持續擴大台灣演員在亞洲市場的能見度。」《明月共此時》目前正於基隆、桃園及新北拍攝，預計今年上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法