蔡阿嘎也舔共？朝聖「祖國北方美食」全程捲舌音 台灣人笑翻：觀念正確

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber蔡阿嘎近日發布影片，片中標題赫然出現「祖國尋奇」等字樣，讓不少網友吃驚猜測，難道蔡阿嘎也加入舔共行列，原來是蔡阿嘎反串中國旅遊節目，用捲舌音正經介紹台北美食，讓許多網友笑翻直呼：「看到標題嚇死，看完內容笑死」。

蔡阿嘎以「【網紅人設翻車】ep.03：祖國尋奇！蔡阿嘎不演了！杭州.四川.青島.成都美食之旅」為題發布新影片，他用捲舌音介紹起台北美食，並形容是到「祖國北方」，而標題中的杭州其實是一間店名為杭州的小籠湯包；成都是抄手麵食、楊桃冰；四川是由「從四川嫁到祖國」的老闆娘開的麵店，青島則是介紹位在青島東路的排骨便當。

影片中沒有蔡阿嘎親自訪店試吃的畫面，反而是一本正經地透過配音介紹，網友則笑說：「這集嘎哥完全沒吃，但卻說了一口好餐廳」，影片最後更幽默表示：「祖國好祖國妙祖國呱呱叫」，還自己唱了經典旅遊節目的片頭曲，反串感滿滿，影片上架後引起網友廣大回響：「就知道阿嘎是心向祖國的」、「原來是祖國臺灣啊，觀念正確」、「熟悉的阿嘎回來了，可愛又迷人的反派角色」。

