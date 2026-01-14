自由電子報
娛樂 最新消息

天才童星靠TikTok打敗口音魔咒！逆襲主演動作新片

「天才童星」蘇菲斯隆在《邦尼殺死他》飾演關鍵小女孩要角。（采昌提供）「天才童星」蘇菲斯隆在《邦尼殺死他》飾演關鍵小女孩要角。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛任務》製作團隊打造的奇幻動作新片《邦尼殺死他》，描繪鄰居殺手與小女孩強烈反差，攜手向嗜人怪物展開生死搏殺，「天才童星」蘇菲斯隆經過層層海選，最終回試鏡被導演布萊恩富勒一眼鎖定，飾演片中小女孩「奧蘿拉」，但由於蘇菲有濃厚的蘇格蘭口音，與本片的紐約背景時空不符，讓導演提出必須調整口音的要求。

為此，蘇菲僅花費兩個星期，靠著TikTok短片自學美式口音，最終成功獲得角色，就連共同演出的「坎城影帝」邁茲米克森都為之驚豔。「我原本很開心，她有口音的話，就可以陪我一起不標準，結果她兩週內就把口音改掉，我想我得好好問她到底怎麼做到的！」

蘇菲斯隆在短短14天內，靠TikTok短片自學美式口音，最終成功獲得《邦尼殺死他》角色。（采昌提供）蘇菲斯隆在短短14天內，靠TikTok短片自學美式口音，最終成功獲得《邦尼殺死他》角色。（采昌提供）

同樣因為口音卡關的，還有丹麥出身的邁茲米克森，他始終無法正確唸出「奧蘿拉」三字，一度要求改掉角色的名字，「我根本唸不出來！每次蘇菲都會看著我，因為她完全聽不懂我在說什麼，以為我在說別的東西。」

導演卻轉念一想，把這段有趣的插曲寫進劇本之中，讓奧蘿拉不斷糾正這位神祕殺手鄰居，反而增添令人發噱的反差火花。《邦尼殺死他》將於本週五（16日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

