娛樂 最新消息

桃氣女孩應援公益路跑 李洋驚喜現身陪跑

〔記者林欣穎／台北報導〕2026年「長明賞超馬盃公益接力賽暨盲人環台閉幕式」於1月11日在台北田徑場登場，17LIVE桃氣女孩與總監陸筱晴皆受邀出席活動，以開場演出與終點應援陪伴跑者完賽，成為賽道旁最溫暖的力量。

桃氣女孩活力四射。（17LIVE桃氣女孩提供）桃氣女孩活力四射。（17LIVE桃氣女孩提供）

本次由桃氣女孩邦妮、和琪、Nia、禹菡、蔓妮、草莓六位女孩代表出演，於清晨以充滿節奏與笑容的應援舞蹈為賽事揭開序幕，為寒冬中的田徑場注入滿滿能量。賽事進行期間，女孩們轉換角色站上終點線，迎接每一位完成挑戰的跑者，特別為視障跑友送上掌聲與鼓勵，用實際行動詮釋「陪伴」的意義。

6位桃氣女孩參與公益路跑活動。（17LIVE桃氣女孩提供）6位桃氣女孩參與公益路跑活動。（17LIVE桃氣女孩提供）

長明賞超馬盃規劃50英里超馬個人賽與3小時團隊接力賽，讓專業跑者、企業團隊、跑團夥伴，甚至第一次站上跑道的民眾，都能以自己的方式參與其中，實踐「人人都能跑步」的理念。賽事同時也是盲人環台公益路跑的重要里程碑，透過視障跑者與陪跑員之間的信任合作，共同完成挑戰，展現運動平權與公益精神。

活動當天，運動部長李洋亦蒞臨現場，分享台灣路跑蓬勃發展的景象，指出同一個週末北中南多場馬拉松齊發，展現全民運動的熱度。他也表示，長明賞超馬盃不只是一場跑步賽事，更是一個讓運動與公益交會的現場；透過多元賽制設計，讓不同背景的跑者都能參與其中。

運動部長李洋（中）引領視障跑者與陪跑員繞場出場。（17LIVE桃氣女孩提供）運動部長李洋（中）引領視障跑者與陪跑員繞場出場。（17LIVE桃氣女孩提供）

李洋部長更親自引領視障跑者與陪跑員繞場出場，最後更與所有跑者、主辦單位、公益單位和桃氣女孩共同合影，期盼透過連結，讓運動真正走進每個人的生活，人人都能享受運動、快樂運動。

桃氣女孩們表示，站在終點迎接跑友衝線的那一刻，深刻感受到跑步所承載的不只是速度與成績，更是勇氣、毅力與彼此扶持的力量。特別是在視障跑友完成挑戰的瞬間，牽繩兩端的默契與信任，讓人動容，也讓女孩們更加確信應援的價值，不只是熱鬧，更是一份陪伴。

