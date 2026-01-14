致命誘惑一線之隔！《兇殺誘惑》直擊令人不寒而慄的犯罪動機

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC旅遊生活頻道全新犯罪紀實節目《兇殺誘惑》聚焦多起震撼人心的真實案件，揭露罪犯如何利用愛情、金錢與謊言，操控他人代為行兇，將「誘惑」化為犯罪的利器。當嫉妒、貪婪與慾望悄然蔓延，最致命的威脅，往往來自最親近的枕邊人、摯友，甚至是深信不疑的愛人。

《兇殺誘惑》愛情與性，被利用成操控他人行兇的工具。（TLC提供）

節目全系列共8集，每集節目聚焦一宗真實案件，結合心理治療師的專業解析、檢方的案件敘事、警方縝密的調查過程，以及媒體報導與親友的第一手證詞，層層還原命案真相，直擊令人不寒而慄的犯罪動機。

請繼續往下閱讀...

《兇殺誘惑》高額保險金與遺產，成為引爆殺機的致命誘因。（TLC提供）

當一對夫妻犯下謀殺案時，警方試圖搞清楚究竟是哪一方在幕後操縱對方。《兇殺誘惑》透過刑事單位鍥而不捨的追查，從通聯紀錄、信用卡消費到行蹤軌跡，拼湊出命案的每一個關鍵細節；心理治療師則深入剖析涉案者的心理狀態與行為模式。法網恢恢，節目帶領觀眾一步步看見真相浮現，也見證冷血罪犯最終無所遁形。

《兇殺誘惑》監視畫面、刷卡紀錄到行蹤軌跡，警方抽絲剝繭追出真兇。（TLC提供）

在人性與誘惑的交界處，一個選擇，可能就是生與死的分界。《兇殺誘惑》已於11日起每星期日晚間11點於TLC旅遊生活頻道播出。

