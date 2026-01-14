《等待京道》結局哭戲太細膩 朴敘俊被封「淚之王子」

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《等待京道》上週迎來大結局，不只劇情情緒推到最高點，「京道迷」這詞更在劇終後頻頻出現在社群平台，成為近期韓劇圈最溫柔、也最痛的一群人。

《等待京道》朴敘俊（左）和元志安的情感戲細膩而溫柔。（Hami Video提供）

朴敘俊在戲中飾演娛樂線記者，他以近乎告白的語氣談角色：「《等待京道》幾乎定義了我的2025年，去年是從『京道』這個名字開始，也會以『京道』的記憶長久留在心裡。」

他形容這是一段被自己用力收藏的季節，不只是完成一部作品，更像是完成了一次深層的自我對話，「京道讓『作為人的朴敘俊』往前走了一步，也變得更堅實了。」

回顧他的代表作，從《三流之路》裡撐著生活的普通年輕人，到《金秘書為何那樣》中懂得示弱的成熟戀人，朴敘俊始終擅長把角色的脆弱演得不張揚。

朴敘俊在《等待京道》的哭戲幾乎沒有失控宣洩，而是卡在喉嚨裡、紅在眼眶邊，一種「不能哭、卻快要撐不住」的狀態反而更貼近現實人生，被粉絲封為「淚之王子」。

朴敘俊和元志安最後的感情走向令人揪心。（Hami Video提供）

飾演女主角「徐智友」的元志安，從青春期的悸動、錯過與自我懷疑，一路演到30歲後重新選擇愛的勇氣，橫跨18年的人生層次，全靠細節慢慢堆。

她在劇終後向觀眾致謝，希望《等待京道》能以溫柔、不吵鬧的方式留在大家心裡，成為「可以暫時停下來休息的一段故事」。《等待京道》於Hami Video獨家上架。

