娛樂 最新消息

窮和鬼哪個可怕？男星為籌妹妹換心手術 投身凶宅房仲

李銘順（左起）、施名帥、范少勳是《凶宅專賣店》中的同事。（Disney+提供）李銘順（左起）、施名帥、范少勳是《凶宅專賣店》中的同事。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲王李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏主演 Disney+懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》，劇中不只是嚇人，更深刻人心。戲裡范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲，面對為什麼做這行的疑問，從業17年的知名房仲文奕夫反問：「窮和鬼，哪個比較可怕？」這種現實壓力下的抉擇，正是劇中想傳達的情感核心鬼很可怕，但人的執念與生存壓力更讓人心碎。

劇中鬼魂丟彈珠吸引注意的橋段，房仲文奕夫直言：「我遇過的是玩燈的開關，但真的會發生這種事！《凶宅專賣店》真的有演進我的現實生活」。

該劇故事圍繞神祕房仲公司「義勝房屋」，透過一間間看似嚇人的凶宅，牽引出亡靈與生者的交織命運。《凶宅專賣店》在北影首映後好評不斷。 

陳姸霏（左）、范少勳在《凶宅專賣店》成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+提供）陳姸霏（左）、范少勳在《凶宅專賣店》成為彼此重要的心靈支柱。（Disney+提供）

影評頻道《電癮好選喆》主持人簡立喆直言：「完全是我的菜！原本以為迪士尼的片一定會很『闔家觀賞』，沒想到是扎扎實實的恐怖片！」而《好·嗑電影》影評人浩克更將《凶宅專賣店》封為「今年北影的第一名！」大讚驚悚橋段「幾乎是電影等級的特效」，認為恐怖片專業戶、《女鬼橋》導演奚岳隆從前兩集就把氛圍營造得非常完整，在角色塑造上更是細膩深厚「情感渲染的很到位」喊話「看到哭！」

 《凶宅專賣店》即將於1月16日上線。

