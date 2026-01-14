空安變渣男！反派男愛喝又家暴 竟求老婆動手打他

〔記者蕭方綺／台北報導〕「反派專業戶」吳鈴山在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演愛喝酒又會家暴老婆的「超級大渣男」，戲裡打人打得狠，戲外他卻自曝為了找回演戲的「體感」，竟然在家求老婆「動手打他」，嚇壞不少工作人員。

吳鈴山這次在《豆腐媽媽》突破形象挑戰「家暴渣男」。（民視提供）

吳鈴山第一次來到民視拍戲，對環境相當陌生，甚至還要向馬國畢等演員詢問電梯怎麼走。他分享當初朋友看到宣傳海報時，還打趣問他這次是否又要演「空安（意指台語的憨人）」角色，沒想到戲裡他卻是個沉溺酒精、對妻子動粗的暴力男。

吳鈴山最初對這個角色有些排斥與忐忑，為了能精準詮釋那種暴戾的情緒，他在家請太太看著他練習，甚至要求太太「打他兩下」來尋找被擊打後的真實感覺。他感性表示，太太是他最強大的支柱，不斷給予鼓勵才讓他順利完成挑戰。

郭忠祐在《豆腐媽媽》飾演長期目睹家暴、患有創傷後壓力症候群的壓抑兒子。（民視提供）

劇中飾演吳鈴山兒子的郭忠祐則呈現了另一種演技挑戰。他所飾演的角色因長期目睹家庭暴力，導致患有創傷後壓力症候群（PTSD），性格極度壓抑且沉默寡言。郭忠祐表示，這個角色話雖不多，但情緒極重，嚴重的社恐讓他演起來非常不容易，卻也演得非常過癮。

有趣的是，劇中他與飾演結巴角色的馬國畢有許多對手戲，一個話少、一個講話結巴，截然不同的節奏讓演員們都非常期待能撞擊出精彩的火花。

吳鈴山（左起）、張倩、曾智希、郭忠祐在《豆腐媽媽》中是一家人。（民視提供）

