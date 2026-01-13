在迦納共和國離婚 在台灣菲道爾遇到神祕女子竟是暢銷歌手

菲道爾來台灣，在北高舉辦簽唱會受到歌迷支持。（群石國際提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手菲道爾近期來台灣並在台北高雄舉辦簽唱會，過去他唱紅《在迦納共和國離婚》、《阿拉斯加海灣》等歌曲，點擊率都相當高，談到2026年的規劃，他透露將是一個「持續累積、慢慢實現想做事情」的一年。

菲道爾最近來台舉辦新專輯《六一九》簽唱會，談到：「感覺很久沒有見到台灣的朋友了。」結果現場出現一位戴著帽子、口罩的神秘女子，引起現場歌迷好奇，原來是陳華想要低調來幫菲道爾打氣，陳華唱紅過《想和你看五月的晚霞》，點擊超過4千多萬次，菲道爾笑說，隔天高雄場只要看到戴帽子、口罩的歌迷，都忍不住懷疑是不是又有特別嘉賓現身。

陳華（左）低調現身為菲道爾打氣。（群石國際提供）

簽唱會上，菲道爾演唱新歌《能遇見，就很不錯了》、《飛蛾撲火》等多首歌曲，他表示，過去在創作時，多半是一個人面對情緒與生活，但當親眼看到歌迷的眼神、聽到他們分享歌曲如何陪伴自己度過某些時刻，才更深刻感受到音樂已經走進他人的生命裡，談到新的寫歌進度，他也笑說：「希望不會讓大家等太久。」

