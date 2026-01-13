江國賓被四正妹包圍 狂喝奶大跳「復健操」

江國賓助陣LUVSIS新歌MV。（隻魚文創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕LUVSSI推出新單曲《抖一抖》，洗腦旋律搭配高能舞步火力全開；MV更邀請戲劇一哥江國賓驚喜出演，四位成員首次挑戰大量武打動作場面，全程親自上陣、零替身完成拍攝。

LUVSSI由隊長菲菲、舞蹈擔當Yuri、歌唱擔當Rina以及忙內宋宋所組成，2026年一開年，LUVSSI再度出擊，《抖一抖》不只在節奏與態度上全面升級，更正式宣告她們「新台流」的音樂定位。

此次MV同樣話題十足，特別邀請實力派演員江國賓演出，與LUVSSI共同上演一場充滿黑色幽默的「珍奶動作大片」，視覺融入了八點檔老大、武打對決、香腸攤、檳榔攤、珍珠奶茶搖搖杯、麻將等滿滿台味文化元素。

對於能與心目中經典「老大」形象的江國賓同台，LUVSSI四位成員皆直呼緊張及興奮。Rina直呼像走進電視劇情節：「他真的很能駕馭『大哥』角色，氣勢超強！」宋宋也表示：「從小跟爸爸媽媽一起看國賓哥的戲長大，這次能邀請他出演真的覺得特別親切又榮幸，一提到老大角色，第一個就會想到國賓哥。」菲菲笑說江國賓不說話時就自帶老大氣場，「但實際上人非常好，也很專業，教了我們很多！」

而Yuri則分享了最反差的一幕：「國賓哥一登場只是坐在椅子上就氣勢逼人，我們一開始都怕怕的不敢說話，結果他居然主動一個一個叫出我們四個人的名字打招呼，其實超親切！」她也笑說，看到江國賓跳《抖一抖》舞步時完全顛覆印象，「真的很反差萌，很可愛，讓我們看到他不一樣的一面。」

江國賓也直言對LUVSSI的第一印象：「四位身材都很好又很高，舞蹈動作非常俐落！」他也分享，事前看了資料才知道成員們過去在啦啦隊時期就已是非常優秀的表演者，「每個女生都有很特別的個性美，她們在鏡頭前非常有自信，落落大方，連拳腳打鬥戲都沒有用替身，完成度很高、很到位，真的很敬業。」過程中也留下不少難忘回憶，江國賓透露，第一幕就讓多年沒喝珍珠奶茶的他，當天一口氣喝了好幾杯，自虧道：「女孩們都很有耐心地教我這個『花甲少年』怎麼擺動身體，但我跳起來真的還是很像在做復健操。」

