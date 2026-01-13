（影）「中國川普」圈粉百萬 美國人看見都嚇呆

美國總統川普手勢及肢體語言誇張。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一位從未踏上美國領土也沒有留過學的中國抖音網紅「瑞哥」，竟然能夠將美國總統川普的神情、聲調、口音、肢體動作簡直複製貼上般的百分之百複製。來自重慶的瑞哥是網路爆紅新貴，他模仿川普的影片在網路上瘋傳，同時獲得全球超過百萬粉絲。就連美國網紅「甲亢哥」看到都覺得維妙維肖，不可思議。

善於模仿美國總統川普的中國抖音博主「瑞哥」。（翻攝自抖音）

憑藉著標誌性的金髮造型、浮誇的肢體動作以及充滿靈魂的「川式英語」，瑞哥吸引了全球超過百萬粉絲追蹤，更意外成為推廣重慶跟中國的非官方大使，瑞哥還說，如果有機會遇上川普，最想告訴他的就是「歡迎來到中國」，然後要模仿川普握手時用力往後抽一下，大有跟川普較勁的意味。

請繼續往下閱讀...

YouTuber「甲亢哥」（右）到重慶時特別邀請「瑞哥」，並直呼真的太像川普了。（翻攝自YouTube）

42歲的瑞哥本業是一家民營設計公司的市場商務經理，他從2024年夏天開始經營自媒體，用川普的語氣和手勢評論青島海產、重慶剪髮，都跟本尊一模一樣。近期擁有3800萬追蹤的YouTuber「甲亢哥」（IShowSpeed）到重慶旅遊的時候，還特別邀請瑞哥同型，瑞哥也大秀一手「川普模仿秀」，說出川普經典名句「Make America Great Again」（讓美國再次偉大），影片吸引數十萬人在線上同時觀看，甲亢哥看到瑞哥模仿功力，忍不住在直播狂飆髒話，大讚「這就是中國版川普」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法