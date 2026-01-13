自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「中國川普」圈粉百萬 美國人看見都嚇呆

美國總統川普手勢及肢體語言誇張。（路透）美國總統川普手勢及肢體語言誇張。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一位從未踏上美國領土也沒有留過學的中國抖音網紅「瑞哥」，竟然能夠將美國總統川普的神情、聲調、口音、肢體動作簡直複製貼上般的百分之百複製。來自重慶的瑞哥是網路爆紅新貴，他模仿川普的影片在網路上瘋傳，同時獲得全球超過百萬粉絲。就連美國網紅「甲亢哥」看到都覺得維妙維肖，不可思議。

善於模仿美國總統川普的中國抖音博主「瑞哥」。（翻攝自抖音）善於模仿美國總統川普的中國抖音博主「瑞哥」。（翻攝自抖音）

憑藉著標誌性的金髮造型、浮誇的肢體動作以及充滿靈魂的「川式英語」，瑞哥吸引了全球超過百萬粉絲追蹤，更意外成為推廣重慶跟中國的非官方大使，瑞哥還說，如果有機會遇上川普，最想告訴他的就是「歡迎來到中國」，然後要模仿川普握手時用力往後抽一下，大有跟川普較勁的意味。

YouTuber「甲亢哥」（右）到重慶時特別邀請「瑞哥」，並直呼真的太像川普了。（翻攝自YouTube）YouTuber「甲亢哥」（右）到重慶時特別邀請「瑞哥」，並直呼真的太像川普了。（翻攝自YouTube）

42歲的瑞哥本業是一家民營設計公司的市場商務經理，他從2024年夏天開始經營自媒體，用川普的語氣和手勢評論青島海產、重慶剪髮，都跟本尊一模一樣。近期擁有3800萬追蹤的YouTuber「甲亢哥」（IShowSpeed）到重慶旅遊的時候，還特別邀請瑞哥同型，瑞哥也大秀一手「川普模仿秀」，說出川普經典名句「Make America Great Again」（讓美國再次偉大），影片吸引數十萬人在線上同時觀看，甲亢哥看到瑞哥模仿功力，忍不住在直播狂飆髒話，大讚「這就是中國版川普」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中