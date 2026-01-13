自由電子報
娛樂 歐美

白雪公主掰掰 迪士尼壞皇后不演了

在迪士尼公園扮演白雪公主中壞人角色「壞皇后」的莎賓娜即將向這份工作說掰掰。（翻攝自X）在迪士尼公園扮演白雪公主中壞人角色「壞皇后」的莎賓娜即將向這份工作說掰掰。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國加州迪士尼樂園最知名的壞人，也就是白雪公主當中的「壞皇后」表演者莎賓娜（Sabrina Von B.）日前正式宣布，決定結束在迪士尼樂園8年的表演生涯。

27歲的「壞皇后」莎賓娜靠著在迪士尼樂園表演時與遊客即興互動爆紅，她說自己18歲加入迪士尼，扮演經典動畫《白雪公主》裡反派角色「壞皇后」，她獨樹一格的表演風格圈粉無數，影片也在YouTube、TikTok多個平台爆紅。

扮演壞皇后的是27歲的莎賓娜（Sabrina Von B.）。（翻攝自X）扮演壞皇后的是27歲的莎賓娜（Sabrina Von B.）。（翻攝自X）

屬於莎賓娜的「壞皇后」是個傲慢又風趣的存在，面對著遊客，她常常即興拋出故事內的經典語錄，聲稱自己「都沒化妝，天生麗質」，逗得遊客哈哈大笑。

面對不同國籍的人士，莎賓娜能夠用她的表演能力和機敏表現贏得遊客歡心，如果有西班牙遊客喊她「La Bruja」（女巫之意），莎賓娜就會立刻糾正對方「La Reina」（是女王）！

網路上也有很多莎賓娜的影片，流量非常高。（本報合成圖，翻攝自TikTok）網路上也有很多莎賓娜的影片，流量非常高。（本報合成圖，翻攝自TikTok）

莎賓娜扮演壞皇后8年，留給許多遊客深刻印象，還有遊客每年都會到迪士尼來看她。莎賓娜透露，除了壞皇后之外，她曾扮演過《睡美人》當中的黑魔女梅瑟菲、《仙履奇緣》裡的壞後母等等。

莎賓娜說，在加州穿著厚重戲服對她來說是項艱難的挑戰，非常消耗體力，加上還要保持精神，面對遊客也要注意自己的表情管理。不過她現在決定要褪下壞皇后的戲服，離開迪士尼之後，她準備朝百老匯、全國巡演方向前進。

