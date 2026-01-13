自由電子報
娛樂 最新消息

台灣國手私下面曝光！陳念琴罕見崩潰 情緒失控對後輩開罵

陳念琴、吳詩儀、屠潔、張筑涵、文姿云。（記者潘少棠攝）陳念琴、吳詩儀、屠潔、張筑涵、文姿云。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕屠潔主持三立全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》，今（13）日舉辦首映記者會，與國手「拳擊女神」陳念琴、吳詩儀「空手道國手」文姿云「輕艇激流國手」張筑涵、「棒球名將」周思齊、「反曲弓射箭國手」雷千瑩等人現身，陣容堅強。選手們也罕見吐露心聲，分享甘苦談。

屠潔主持三立全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》。（記者潘少棠攝）屠潔主持三立全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》。（記者潘少棠攝）

主持人屠潔這次擔任製作人兼主持人，為了讓內容更貼近選手日常，屠潔也親自「身體力行」，配合受訪者挑戰各項運動訓練。她笑說：「我做節目的心態，就是要先讓自己產生好奇。」也希望透過節目，把艱深的運動科學「翻譯」成人人都能理解的語言。

拍攝過程中，她接受了不少體能訓練，其中最讓她印象深刻的就是拍手掌伏地挺身，以及模仿「蛤蟆跳」，直呼都是不小的考驗。由於身形嬌小，當她與拳擊國手陳念琴、吳詩儀實際對打時，只要對方手一頂住她的頭，她整個人就會「腳騰空、完全踢不到」，畫面相當逗趣。陳念琴也在一旁笑虧：「剛開始做體能的時候，就一直聽到她在哇哇叫。」

拳擊國手陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。（記者潘少棠攝）拳擊國手陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。（記者潘少棠攝）

拳擊國手陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。她自認情緒管理不錯，但面對學弟妹在訓練上的態度問題，還是會忍不住「小崩潰」，笑說：「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」

她也分享，許多時候在溝通與開導後，對方反而會理解到哭出來。至於大量數據分析是否會影響臨場判斷，吳詩儀則認為，關鍵仍在於選手能否靈活運用，「能不能做到才是真功夫」，尤其比賽中更考驗隨機應變的能力。

已離開第一線賽場的文姿云也分享，當年運動科學對她幫助極大，包含每月身體狀況分析，能精準掌握疲勞指數與身體狀況。而「輕艇激流國手」張筑涵則認為運動項目中，體能與技巧缺一不可，屠潔也在一旁補充：「他們訓練完，連輕艇都是自己扛。」

被問到選手生涯能走到幾歲，張筑涵笑說輕艇項目年齡限制相對少，「甚至懷孕後也可以再回來比賽」，而她個人目前最大的目標，就是挑戰洛杉磯奧運。

點圖放大body

