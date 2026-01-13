自由電子報
娛樂 最新消息

蔡健雅宣布重磅消息！出道29年「第一次」意義重大

蔡健雅獻出第一次影音作品。（躍耳娛樂提供）蔡健雅獻出第一次影音作品。（躍耳娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲歌后「Tanya」蔡健雅出道29年沒有發行過任何影音作品，她打趣說：「一百年前就跟大家說好的作品終於完成了！」2026年一開春就為歌迷送上限量大禮，將在1月28日生日當天發行《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》，讓歌迷可以珍藏這份感動。

對很多歌手來說，為演唱會發行影音作品不是新鮮事，但蔡健雅表示：「這對我而言，意義重大！」因為這是她出道29年來第一次主動向公司提出「想把演唱會錄製下來」。

她坦言，以前不做影音產品的原因很多，包括很多心理障礙，比如對自己的要求、有過不了的關卡等，尤其多年的聲音和身體不穩定所導致的表現不達預期，更是讓她對把演出「錄下來」心生恐懼：「只有一次機會紀錄，萬一當天聲音狀況不佳、拍攝角度不好，又不能重拍重錄，怎麼辦？」這次能突破心魔，蔡健雅笑說：「因為，時間到了！」

蔡健雅獻出第一次影音作品。（躍耳娛樂提供）蔡健雅獻出第一次影音作品。（躍耳娛樂提供）

「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」巡迴演唱會前後橫跨四年時間，在這段期間裡蔡健雅也出了三張專輯，甚至跨界踏入影視配樂，「我很慶幸可以用音樂紀錄每一個階段的自己，在我最脆弱、最自我懷疑的時候，甚至想放棄做音樂。我問宇宙做音樂到底有什麼意義？然後靜下心來我聽到了這句話『你的任務就是來經歷人生，用音樂療癒人心』。」

從決定要記錄演唱會到製作出實體產品足足花了一年時間，蔡健雅親自擔任後期音樂製作，還邀請導演Birdy Nio進行影像剪輯。為了契合影音內容的頂規收藏價值，實體作品特別使用壓克力精裝盒包裝，選擇跨越碟片的全新載體USB來收錄影音內容。內容物更是精心設計，蘊含各種巧思。《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》將從明（14）日起於各唱片行限量預購，1月28日正式發行。

