言承旭哭了！自爆跌倒被誤解 倔強站在台上「我沒有逃跑」

言承旭承諾粉絲，會繼續唱下去、演下去。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，與五月天主唱阿信聯手舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出已在昨（12日）晚落幕，最終場言承旭感性落淚，提到自己被誤解過，但沒有逃走，他也承諾粉絲，一定會繼續唱下去、演下去。

言承旭近期和阿信合唱新歌《愛人啊》在數位榜上拿下第一名，在演唱會上兩人合唱這首歌也常有「深情」互動逗笑歌迷，而昨晚在個人演唱部分，言承旭感性說心聲，不但自己眼睛泛淚，台下很多歌迷也哭了。

請繼續往下閱讀...

演唱會上言承旭談到：「我很驕傲，我沒有逃跑，我跌倒過，被誤解過，我依然倔強的站在這個舞台上，把自己最好的一面讓大家看到，然後我很慶幸，因為我的青春裡有誰？ 」歌迷高喊：「我們！」言承旭再說：「然後，在你們的青春裡面，剛好也有一個名字叫做…」全場高喊：「言承旭！」、「道明寺！」

演出結束，言承旭也在社群發文，對粉絲說：「謝謝你們的愛和懂得，答應過要一直唱下去、演下去，就一定要做到，新年快樂，下一站見！」他也希望粉絲記住他在演唱會上說的話：「以後我們跟心愛的人說『再見』時，請記得加上『我是真的真的很愛你』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法