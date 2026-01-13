自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王彩樺不忍了扯小三頭髮 李千娜高跟鞋應戰火花四射

《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會。（記者胡舜翔攝）《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕榮獲第62屆金馬獎最佳動作設計的台片《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會。戲外感情甚篤的李千娜與王彩樺，在片中分別飾演小三與正宮，「小三」李千娜笑說前一天還先問王彩樺會穿什麼鞋？一聽到對方要穿平底鞋，立刻決定改穿高跟鞋出席；王彩樺也不甘示弱，當場重現「對小三扯頭髮」的戲碼，現場笑聲不斷。

李千娜與王彩樺，在片中分別飾演小三與正宮。（記者胡舜翔攝）李千娜與王彩樺，在片中分別飾演小三與正宮。（記者胡舜翔攝）

《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會；李千娜。（記者胡舜翔攝）《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會；李千娜。（記者胡舜翔攝）

監製何平與導演李宜珊今率領主演蔡振南、王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、曾皓澤、田翔元，以及動作指導黃泰維、拳擊指導同時也是台灣首位亞洲盃金牌得主的陳嘉玲一同出席首映，陣容齊聚、氣勢十足。

《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會；王彩樺。（記者胡舜翔攝）《恨女的逆襲》今（13）日舉行首映會；王彩樺。（記者胡舜翔攝）

王彩樺與李千娜在片場「相敬如兵」，她還笑虧李千娜「整天走來走去，不知道在幹什麼？」李千娜則解釋，是導演要求她營造「看似忙碌又帶點挑釁」的狀態，也透露原本有一場拳擊戲，為此還特別練習，卻在後期被剪掉，讓她忍不住喊冤：「我也不是只是在走來走去，只是沒被剪進去！」並笑說若票房表現亮眼，希望能請導演釋出片段。

蔡振南驚喜「歸隊」，片中他飾演拳擊教練，與女主角林怡婷既是師徒也像父女。（記者胡舜翔攝）蔡振南驚喜「歸隊」，片中他飾演拳擊教練，與女主角林怡婷既是師徒也像父女。（記者胡舜翔攝）

「國寶影帝」蔡振南驚喜「歸隊」，片中他飾演拳擊教練，與女主角林怡婷既是師徒也像父女。蔡振南回憶，首次與導演見面時，對方請他拿手靶試接幾拳，才發現遠比想像中困難，他也主動提出要上課準備角色。沒想到兩個月密集訓練下來，體力負荷極高，讓他直呼流了好幾公升的汗。

蔡振南也對片中徒弟林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的投入態度印象深刻，直言：「他們一次又一次不厭其煩地練習，真的很感動。這部片不只讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」

林怡婷雖是新人，但演出自然流暢，也入圍金馬獎最佳新人獎，面對一眾戲精級前輩仍能從容應對。她分享：「南哥演教練時，平常眼神都很銳利、威嚴，但有一場一起煮飯的戲，他的眼神卻非常溫柔、充滿父愛，演的當下真的被溫暖到了。」

而飾演父親的游安順常即興發揮，林怡婷也能臨場接招。像有一場她質問父親帶給自己的童年陰影，原本劇本設定是父親不予回應，沒想到拍攝時游安順卻冷冷回了一句：「你皮啊！」瞬間把她逼出眼淚，冷暴力的衝擊力道更勝文字本身。

日前該片試片，有觀眾看完後向導演和林怡婷要求「揍一下」，甚至加碼說「可以再用力一點」，讓導演與演員又驚又喜，也意外成為另類的舒壓電影。

《恨女的逆襲》將於1月16日在台上映，影人出席場次及相關資訊，請關注電影Facebook粉絲專頁與Instagram官方帳號。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中