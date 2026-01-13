「演藝圈發電機」破戒！陳楚河出道18年首認愛 被問結婚回應了

陳楚河（右）去年10月參與吳敦新書記者會，認了有觀察對象，沒想到今天就認愛。（資料照，記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕47歲陳楚河曾演出許多偶像劇，包括《命中注定我愛你》等劇，情史豐富的他昔日有「演藝圈發電機」封號，但從2008年出道至今18年從未認愛過，沒想到近日被拍到與一名年輕女子街頭牽手、互動親暱，他透過經紀人首度認愛。本報追問他經紀人認愛是否是要結婚的節奏？經紀人回「沒有啦」，至於對方身分、交往多久？經紀人則稱他也不清楚，看來陳楚河很保護這段戀情。

其實陳楚河去年10月露面受訪，被本報問及有沒有對象？他坦言「有在觀察的對象」，至於會閃婚嗎？他回：「我不是突然派，要有計劃性。」

當時他參與爸爸老友吳敦新書發表會，提到吳敦也像其他長輩一樣，常常催婚，畢竟吳敦女兒都有2個小孩，問他怎回應長輩催婚？陳楚河祭出妙招回：「就是換（女友）啊，隔一陣子帶不同人。」一旁經紀人聽聞後有些吃驚，要他好好回答，他解釋吳敦每隔幾年都會問一下他要不要結婚？每回問剛好都是不同女友。

陳楚河曾與熊熊、Ella、陳意涵、Makiyo、賴雅妍、「無双樂團」前琵琶手丘涵等傳過緋聞，卻沒有一段認過，他曾放話：「不管做什麼，被拍到的，我都不會承認。」

