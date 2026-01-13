自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓女星朴娜勑爭議再擴大 D社爆料經紀人悲慘遭虐

朴娜勑（圖）與經紀人間的風波源自長期累積的工作界線模糊與爭議性跑腿行為。（翻攝自IG）朴娜勑（圖）與經紀人間的風波源自長期累積的工作界線模糊與爭議性跑腿行為。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星朴娜勑近日捲入與前經紀人間的爭議，今（13）日《Dispatch》（以下簡稱D社）長文報導，並秀出通話紀錄、行程與公司卡使用明細，梳理整件事脈絡，發現整件事並非僅是「經紀人落淚」、「反目成仇」，一切都源自長期累積的工作界線模糊與爭議性跑腿行為。

根據D社報導，2023年11月4日朴娜勑與經紀人A某位拍攝《我獨自生活》台灣篇前往仁川機場，當時兩人完成出境手續之後，正在等待登機，沒想到朴娜勑卻臨時要求經紀人返回梨泰院住家，因為他想拿一只香奈兒的包包。

朴娜勑還要求女性經紀人幫她到婦產科取得需要在錄影前服用的藥物。（翻攝自IG）朴娜勑還要求女性經紀人幫她到婦產科取得需要在錄影前服用的藥物。（翻攝自IG）

當時朴娜勑雖然已經攜帶了GUCCI的包，且香奈兒包包並非節目道具，經紀人A便以「忘記攜帶藥品」取消出境程序前往梨泰院，改搭晚班班機到台灣。從雙方的即時通訊內容顯示，朴娜勑到台灣之後，還問經紀人A能不能幫忙問一下機場免稅店是否能夠訂購愛馬仕鞋款？

真正讓經紀人A崩潰的不僅是跑腿事件，更誇張的是，朴娜勑提出「不要留下診療紀錄」的荒唐要求，成為擊垮經紀人A的最後一根稻草。

朴娜勑的經紀人必須長期負責跑腿，內容則千奇百怪。（翻攝自IG）朴娜勑的經紀人必須長期負責跑腿，內容則千奇百怪。（翻攝自IG）

從對話紀錄顯示，未婚的經紀人B某對此表達強烈抗議，更不願將自己醫療紀錄弄髒；經紀人A某則親自接受後續，並代替朴娜勑前往婦產科接受診療。D社指出，此舉不僅違反工作倫理，也違反醫療法。

除此之外，朴娜勑的經紀人必須長期負責跑腿，內容則千奇百怪 ：替朴娜勑預約健康檢查、替朴娜勑安排母親友人整形諮詢、替母親的朋友處理鼻部與眼皮下垂手術預約。另外，私人聚會採買、購買指定品牌商品、購買酒類，朴娜勑在訊息中雖然會加上「謝謝」、「不好意思」長期累積的不滿，最後一次爆炸。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中