葉璦菱帥兒揭開真實面！為了摯愛淚崩原因曝光

ØZI北流演唱會精華版驚喜上架。（奧曼音樂有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「雙金才子」ØZI去年3月二度站上北流開唱，日前無預警在YouTube釋出該演唱會精華版，令樂迷驚喜不已，直呼：「中了最大獎！」

許多歌迷發現，酷帥的ØZI當時幾乎流下男兒淚，因為他在演唱會首度鋼琴自彈自唱寫給外婆的歌《If Only》，讓大家難得看到ØZI柔軟的一面。

這場北流演唱會一開場就話題十足，ØZI直接溜著直排輪登台，為整晚演出揭開序幕，造型則走高雅性感路線，一襲黑色外套，搭配外套裡的黑色蕾絲半透明上衣，賀爾蒙瞬間爆發，讓人看得目不轉睛。向來被封為「最性感演唱會」的ØZI，現場不斷聽到觀眾此起彼落喊著要他「脫」，讓他忍不住笑說：「你們大家是為了看我來脫衣服的嗎？」面對歌迷的熱情反應，他也直呼：「你們真的有點太恐怖了。」

演唱會最讓歌迷動容的時刻，莫過於ØZI首度在舞台上鋼琴自彈自唱《If Only》。這首歌是他寫給外婆的作品，他回憶當晚唱到這首歌時「差點哭出來」，坦言那也是他第一次在台上自彈自唱這首歌，心情非常緊張，同時也相當感動。

ØZI形容，真正進入情緒後，會出現一種「短暫斷片」的狀態，幾乎忘記自己身在舞台上，也因此讓不少觀眾看見他少見柔軟、真摯的一面。

