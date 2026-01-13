自由電子報
娛樂 最新消息

日本橫跨新聞綜藝圈大佬久米宏肺癌逝！臨終前堅持「一口氣喝完最愛汽水」

日本國寶級主播久米宏今（13日）證實已於元旦因肺癌病逝，享壽81歲。（翻攝Office Two-One官網）日本國寶級主播久米宏今（13日）證實已於元旦因肺癌病逝，享壽81歲。（翻攝Office Two-One官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被喻為日本國寶級主播的久米宏（くめ・ひろし），今（13日）證實已於元旦因肺癌離世，享壽81歲。他所屬經紀公司「Office Two-One」今於官網發布訃聞，表示家屬已低調完成告別式等相關儀式。消息一出，不少新聞圈後輩和曾接受過他專訪的受訪者皆上網表示哀悼與追思。

久米宏的遺孀今透過事務所發表聲明，提及先夫久米宏直至生命最後一刻，依然秉持個人風格，在一口氣喝完最喜愛的汽水後便踏上旅程。粉絲們追憶，久米宏此舉彷彿重現2004年他在錄製《NEWS STATION》最終回時，於鏡頭前一口氣喝完啤酒的颯爽畫面。

久米弘曾在TBS電視台工作，以《The Best Ten》、《Pittashi Kankan》和《Cooking Heaven》等節目，以90%的收視率而廣受歡迎。成為自由播音員後，他投身新聞業，並憑藉朝日電視台的《News Station》節目革新了新聞節目製作，成為廣播史上少有的明星播音員之一。後來他憑主持音樂節目《The Best Ten》、綜藝節目《剛剛好猜中》，展現其強大的舞台魅力，讓每位受訪者皆對他的專業與敬業表現難以忘懷。

