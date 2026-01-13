自由電子報
娛樂 最新消息

等了16年！龜梨和也高雄站確定 開唱時間曝光

龜梨和也確定6月前進高雄開唱。（翻攝自X）龜梨和也確定6月前進高雄開唱。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本偶像圈掀起「青春回歸潮」！前KAT-TUN成員龜梨和也今（13）確定6月27日首度登上高雄流行音樂中心（海音館），消息一出，立刻讓台灣粉絲炸鍋，因為這一等就是16年！

對許多台粉來說，龜梨和也上一次來台，停留在2010年KAT-TUN台北小巨蛋演唱會的記憶裡。如今團體正式畫下句點，他也離開陪伴多年的老東家，選擇以「龜梨和也」之名重新站上舞台。

去年11月8日，龜梨和也與前隊友中丸雄一、上田龍也在千葉ZOZO海洋球場舉辦《Break the KAT-TUN》演唱會，和現場3萬名粉絲以及線上觀眾一起回顧KAT-TUN近25年的歷程，正式向團體告別。因此，當龜梨和也隨後宣布啟動亞洲巡迴粉絲見面會時，就被視為他「下一階段人生」的起點。

巡演首站將於2月7日在曼谷揭幕，接著公布4月15日香港場，而台灣粉絲最期待的名字，終於在今天確定是高雄，成為他重返台灣的落腳城市。

主辦單位透露，龜梨和也特別向台灣粉絲喊話，希望和大家一起打造只屬於高雄、只屬於這一刻的全新記憶，更多演出與售票資訊即將公開。

