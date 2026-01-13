自由電子報
娛樂 最新消息

百萬YTR Ryu繼劈腿、謾罵後又翻車 談高市早苗遭狂批

大馬籍YouTuber Ryu日前發布新影片，罕見談起日本政治，內容荒腔走板，激怒網友。（翻攝自IG）大馬籍YouTuber Ryu日前發布新影片，罕見談起日本政治，內容荒腔走板，激怒網友。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬籍YouTuber「Ryu」曾經和前妻Yuma因雙雙婚內出軌，鬧出大動靜。離婚後的Ryu立刻與中國女畫家秦思靜熱戀，沒過多久便陷入家暴風波，被指感情羞辱，再掀熱議。Ryu日前發布新影片，罕見談起日本政治，內容荒腔走板，激怒網友，嚇得他趕緊把影片轉為私人。

原本Ryu、Yuma是夫妻檔百萬YouTuber，鬧出雙出軌風波後就拆夥、離婚，獨立經營YouTube頻道的Ryu也火速認愛中國畫家秦思靜，兩人甜蜜沒多久，秦思靜便揭露2人戀情一開始源於互相慰藉，卻最終演變成「精神折磨」，怒控Ryu家暴更爆粗口謾罵「妓女」等震撼內幕，甚至痛斥指離婚後仍與Yuma藕斷絲連。

Ryu一改YouTube內容風格，突然大談政治議題。（翻攝自YouTube）Ryu一改YouTube內容風格，突然大談政治議題。（翻攝自YouTube）

Ryu的頻道原本以旅遊、日文教學為主，不知為何日前上的新片突然講起政治，還在影片中問日本人是否支持首相高市早苗作法？讓人摸不著頭腦。有網友發問Ryu在日本生活，前妻也是日本人，也靠教日文生活，但如今卻開始批評日本首相，難免讓人覺得被「背骨」。

已被下架的影片中，Ryu高談闊論，說最近自己住在日本很害怕，並表示影片要帶著粉絲「了解徹底改變日本國運的高市早苗」。在Ryu口中，高市早苗不同於以往的女性政治人物，並拿高市早苗與英國「鐵娘子」柴契爾夫人比較。Ryu認為高市早苗作風強勢，所提出的「不彎曲理念」獲得自卑的日本人極高認可。

日本首相早市高苗。（翻攝自X）日本首相早市高苗。（翻攝自X）

Ryu更大放厥詞，提到正因為高市的強硬個性，過往日首相會選擇迴避的「台海問題」，高市這次竟選擇正面回應，喊出「台灣有事就是日本有事」，也因此「觸怒中國的逆麟」，也因此中共展開許多經濟上的報復。

Ryu呼籲「日本人要想清楚」。（翻攝自YouTube）Ryu呼籲「日本人要想清楚」。（翻攝自YouTube）

Ryu還呼籲「日本人要想清楚」，指出現在高市早苗支持度高，但強硬的代價可能換來「中國可能會進一步加強制裁」更稱「我覺得最恐怖的就是日本不瞭解中國，現在的中國強硬讓我覺得可怕」，滿口「中國不會打『打不贏的仗』」，認為日本人現在只是盲目支持高市早苗。

這番言論讓很多人看不過去，除刷留言開罵外，更質問他為何突然談政治？該不會是錢到位了？被罵到臭頭之後，Ryu只能摸摸鼻子灰頭土臉的把影片下架。

Ryu影片內容快速導覽內容。（翻攝自YouTube）Ryu影片內容快速導覽內容。（翻攝自YouTube）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

