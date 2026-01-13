白安壞壞！明知夥伴「不舉」竟公然喊話舉起來 馬上吉利送祝福

白安（中）巡演，音樂夥伴陳信伯（右）演出前五天才鎖骨開刀。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安1月25日將在台北Zepp New Taipei舉辦「路邊野餐」巡迴演唱會，由於剛好是這套巡演的第八場，她也預告將帶來更升級、更沈浸式的「星期八」體驗，期待帶給歌迷們更多新的驚喜。

白安親自寫下吉祥話小春聯送給幸運歌迷。（相信音樂提供）

推出《星期八》專輯之後，白安陸續到多個城市巡演，不過最近表演前卻發生小插曲，與她一同製作專輯，並隨行巡演的好夥伴陳信伯，竟在演出前五天因意外摔斷左邊鎖骨、緊急動刀。白安透露，她知道陳信伯是個非常負責任的人，開完刀當下就立刻告訴她「我沒事」，只是演出時左手舉不太起來，白安竟然在演唱會上調皮要全場歌迷一起高舉左手，笑虧陳信伯：「你有沒有覺得很討厭！」逗得全場大笑。玩笑歸玩笑，白安最後也不忘暖心說：「祝你早日康復！」並特別送上一張寫著「康」字的手寫春聯，祝福好夥伴早日恢復健康。

白安開唱還玩起吹泡泡機。（相信音樂提供）

另外白安也親手寫下「馬上吉利」、「好野」等手寫吉祥話小春聯送給幸運粉絲，希望帶給大家好心情。看到台下有歌迷自備泡泡機，白安也拿起來玩樂，好像回到童年時光。

除了1月25日在台北開唱，白安3月7日也會到高雄後台Backstage Live演出，購票可洽拓元售票系統。

