才送走酒酒…網紅柯基「大大」驚傳離世 飼主悲痛證實：不再痛苦了

「大大」林金大（左起）、「酒酒」林燒酒和「多多」林金多堪稱台南玉井活招牌。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台南玉井人氣網紅柯基犬「酒酒」於2024年6月過世後，飼主今（13日）再度證實噩耗，宣布愛犬「大大」也已狗生畢業回到宇宙。家人做出最艱難的決定，選擇讓大大安樂離開，大量粉絲也湧入留言送別，不捨道別「跟爸爸（酒酒）快快樂樂去當天使吧！」

飼主在粉絲專頁「連環泡有芒果」發文吐露心情，寫下「我們知道，眼淚不能解決什麼，但它可以讓悲傷與不捨慢慢流乾。」坦言從去年開始，本身患有糖尿病的大大癲癇發作愈來愈頻繁，經大醫院斷層掃描檢查後，發現左側小腦長了腫瘤，不僅癲癇反覆，左眼視力也幾乎喪失。出院返家後，大大常因看不清楚而繞圈行走、四處碰撞，讓家人看在眼裡無比心疼。

「酒多大」總能將機車腳踏墊塞好塞滿，逗趣畫面已成追憶。（本報資料照）

更殘酷的是，飼主透露，大大的肝臟和爸爸「酒酒」一樣都有瀰漫性腫瘤，且確定為惡性已是末期，後期的每日照護中早晚施打胰島素，三餐搭配癲癇藥、肝藥，還有親手準備的水煮鮮食。原以為大大狀況逐漸回穩，彷彿能再多爭取一些時間，家人也不斷鼓勵「你很棒」、「再陪我們久一點」。不料，大大的狀況於昨日一早直轉直下，醫師評估後認為輸血只能短暫延緩生命，無法真正解決問題。

直到最後，家人們不得不做最艱難，同時也最不忍心的決定，「讓他安樂，舒舒服服地睡去，不要再痛苦了...」飼主抱著呼吸微弱的大大在醫師施針後，「慢慢地在我懷裡變得柔軟，就像他們第一次來到我們家，我第一次抱起他的時候一樣...」，陪伴愛犬走完生命最後一哩路，死忠粉絲們也深感不捨，一一忍淚道別。

