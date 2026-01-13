自由電子報
娛樂 最新消息

矢板明夫出手！楊烈攜手香港詞神林夕 變身日本武士開戰熊貓

楊烈。（資料照，記者胡舜翔攝）楊烈。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕寶島歌王楊烈相隔40年推出新歌《自由路上》，這首歌曲改編自日本著名歌手谷村新司的經典作品《天狼》，邀請香港「詞神」林夕重新填詞、金曲歌王荒山亮團隊重新編曲，也是楊烈今年春天舉辦的「自由之地」演唱會的主題歌曲。

由「印太戰略智庫」策畫的全新單曲《自由路上》上線MV，採用最新的AI技術製作，楊烈化身為內斂沉穩的日本武士，其中彩蛋是正面迎戰「熊貓」，引發遐想與討論。在MV中，武士歷經「幻獅、影狼、鷹鳥」等神獸的試煉，象徵自省、掙脫與意志昇華；其中出現了作為猛獸象徵的熊貓，則脫離了人們對熊貓的刻板印象。

楊烈化身AI武士對決熊貓。（印太戰略智庫提供）楊烈化身AI武士對決熊貓。（印太戰略智庫提供）

「印太戰略智庫」執行長矢板明夫表示：「熊貓雖然外表溫和，實則極具攻擊性。」這場對決，指向的是獨裁、威脅與追求自由的意志之間的正面衝突。

MV導演刻意避開傳統武士片的製作手法，將衝突放入內心與象徵層次，讓MV不僅有藝術敘事，也是一則政治寓言，意指自由從來不是抽象概念，而是在壓力之下仍選擇不退讓。

談及這首作品，楊烈表示，能重新詮釋谷村新司的《天狼》，本身就是跨世代、跨文化的致敬，他在錄音室演唱時幾度難忍激動情緒，眼眶泛紅。

楊烈推出新歌《自由路上》。（印太戰略智庫提供）楊烈推出新歌《自由路上》。（印太戰略智庫提供）

楊烈感性表示：「林夕老師筆下寫的不僅是歌詞，更是表達我們這幾代人走在追求自由、民主道路上，最真實深層的心聲。」歌詞中如「腳鐐的傷，不輕言習慣」、「無理的存在，無力改變，也要抵抗」、「喜歡沉默，也喜歡歌唱，是你我平凡的願望」等金句，正是台灣人以及像林夕老師那樣的香港人，骨子裡對熱愛自由、守護民主的精神寫照。

楊烈今年3月起舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，從台北、台中、台南、高雄唱到日本，透過音樂傳達台灣的自由精神與土地情感。演唱會結合音樂、影像與歷史故事，並與新生代台語歌手鍾綺合作，是一場充滿創新的音樂盛會。

