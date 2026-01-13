自由電子報
休傑克曼、凱特哈德森《悠唱藍調》動人合演又合唱 夢幻共譜生涯代表作

休傑克曼（左）和凱特哈德森在《悠唱藍調》飾演一對時運不濟的音樂家夫妻，共演又合唱。（UIP提供）休傑克曼（左）和凱特哈德森在《悠唱藍調》飾演一對時運不濟的音樂家夫妻，共演又合唱。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自真實故事的動人新片《悠唱藍調》找來休傑克曼和凱特哈德森飾演一對時運不濟的音樂家夫妻檔麥克和克萊兒，兩人組了一個歡樂的尼爾戴門致敬「雷霆閃電」，證明尋找愛情和追逐夢想永遠都不嫌晚。

導演克雷格布魯爾與現實生活中的克萊兒以及她的女兒瑞秋、兒子戴納聊過之後，追溯了這段感人至深的旅程。布魯爾回想說：「我和他們用Zoom見面，從中我得知很多紀錄片裡沒有的故事，一些不起眼的小細節，後來發展成電影中關鍵的重要時刻。」

布魯爾根據這些回憶創作了一個劇本，並解釋說這並非是他們人生的精確紀錄，而是一部能夠觸動靈魂和引發靈感的電影改編作品。他說：「我告訴他們，這就像我在寫一首歌，我希望你們能幫助我，並確保我至少有寫出這首歌的真情實感。他們都非常支持我的想法。在讀過劇本之後，他們能感受到我的誠心誠意。」

他形容這首歌的核心是麥克和克萊兒之間堅定不移的愛，這份全心的奉獻最終幫助他們度過了突如其來的悲劇，「正是在他們最黑暗的時刻，《悠唱藍調》將苦難轉化為『雷霆閃電』大放異彩、充滿力量的故事。」

飾演男主角麥克的休傑克曼說：「這真是一個絕妙又感人的題材，我覺得這是一首頌歌，要獻給全世界靠打賞維持生計的音樂家。巨星和凡人之間只有一線之隔，界線似乎非常模糊，而這首歌頌揚的是那些在台前擺著小費罐、一邊打三份工一邊表演的人們。他們純粹出於熱愛而表演，真的很棒。」

休傑克曼形容，「對我來說，這部電影就是寫給他們的情書。」當麥克遇到克萊兒時，他已經戒酒二十年了。他靠著修車和各種零工勉強糊口，同時仍竭盡所能想要站上舞台表演。「如果只看表面，這樣的生活真的很苦，但麥克總是樂觀以對，堅信自己一定會實現夢想。他想當音樂家娛樂他人的心從未動搖過。他是一位真正的藝人，因為他熱愛為人們帶來歡樂。」

導演布魯爾回想當時跟休傑克曼說「你要演得有點瘋狂」，想看到這個瘋子追逐這個瘋狂的夢想，「他死撐著都要繼續前進。他瀕臨崩潰，卻依然堅持不懈。休傑克曼可以理解這種不達目的不放棄的執念。身為休傑克曼的粉絲，我認為這就算不是他最好的作品，也絕對是他最精彩的表演之一。」

當布魯爾看到劇組人員因為休傑克曼在片場的演出而情緒激動時，就知道休傑克曼的演技觸動了人心。「特別是男性劇組人員會說，他讓我想起了我的父親，或者他讓我想起了我自己。他演出了我們難以言喻的心聲：『我們都想盡全力去追逐夢想，但同時也擔心會讓家人失望。』」

他說就因為是休傑克曼，那個對所有人都很友善的好好先生，同時也是動作片英雄，「所以看到他身處痛苦之中，渴望找到快樂並帶給他人快樂時，人們的感受截然不同。」

凱特哈德森（右）和休傑克曼合作《悠唱藍調》，直說就算在台上唱歌也很開心。（UIP提供）凱特哈德森（右）和休傑克曼合作《悠唱藍調》，直說就算在台上唱歌也很開心。（UIP提供）

而休傑克曼和凱特哈德森都有著同樣的熱情，正式開拍前，兩人先在錄音室見面，為電影錄製歌聲。凱特說：「由休傑克曼來詮釋麥克超夢幻的。你在人生中總是會遇到一些人，和他們一起進行創作會讓你感到無比安心。」

凱特說自己和休傑克曼都非常了解熱愛表演的感受，「我和休傑克曼就算在台上只對著兩個人唱歌也很開心。我們倆都有這種精神，這很符合我們真實的模樣。」《悠唱藍調》將於1月16日在台上映。

☆飲酒過量，有害健康☆

