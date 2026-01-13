自由電子報
昔與曹西平鬧不合冷戰 女星抱病淚奔靈堂曝最大遺憾

顧婕稍早赴靈堂致意。（記者陳奕全攝）顧婕稍早赴靈堂致意。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲藝人曹西平去年在家中驟逝，近期靈堂開放讓親友悼念，今（13）日是曹西平靈堂開放第四日，顧婕稍早赴靈堂致意，受訪時一度掩面痛哭，提到曹西平生前與她有過不開心，兩人後來鮮少聯絡，沒想到竟成天人永隔。

顧婕稍早赴靈堂致意。（記者陳奕全攝）

顧婕感念曹西平在她出道時對她照顧有加，不過後來兩人因傳福音的事有了矛盾，顧婕嘆曹西平可能有點在生她的氣，兩人曾在電話講了半個多小時，後來顧婕曾到曹西平耳環店找他，沒見到人留了字條也沒再連絡上，她直呼沒想到曹西平會這麼快離開，「祝他在天堂過得快樂，聽經紀人說他是在睡夢中去世的，這是人世間最好的死法，他是有福報的人。」

顧婕稍早赴靈堂致意。（記者陳奕全攝）

顧婕2024年宣布罹患直腸癌四期，又在肝的部分發現陰影，歷經手術後，目前仍積極抗癌，她目前除了自然療法外也有在吃口服化療藥，但她還是堅持不想做化療、服用標靶藥等，「我怕做了會全身會沒力氣，但我也有心理準備，如果到時候住院，我會簽屬放棄急救、插管。」但她也說最近食慾不錯、睡眠也正常，雖然癌指數檢查出偏高，但她會保持樂觀對抗病魔。

