娛樂 最新消息

網紅Cheap慘了！影射「雷虎科技」遭提告重罪 486先生：求償恐破億

百萬YouTuber「Cheap」因影射「雷虎科技」遭提告。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber網紅Cheap因頻道影片影射上市公司雷虎科技涉及利益輸送與金融操作，引爆法律風波；雷虎科技則火速發布重訊澄清並提告。對此，電商企業家486先生直指Cheap「惹下大麻煩」，表示若無法舉證內容有所本且具可靠來源，恐同時面臨刑事重罪與以億為單位的民事鉅額賠償，後果不堪設想。

486先生指出，Cheap近日上傳影片原本聚焦樂天集團經營問題，但後半段卻轉而點名無人機大廠雷虎科技，不僅以「掛了幾十年」、「連虧多年」、「富爸爸變窮酸吱」等強烈字眼形容，更進一步影射雷虎是特定股東的金融操作工具，甚至提到「先個人買再叫公司接盤」的利益輸送情節，內容直指上市公司核心經營與財務行為，引發外界議論。

雷虎科技隨即發布重訊反擊，強調相關指控全屬虛構、惡意抹黑，公司一切經營、資金與股權運作均受金管會監管，並已完成蒐證，正式提出刑事加重誹謗及違反證券交易法的重罪告訴。針對Cheap影射雷虎科技遭提告，486則直言「為何我說他這下不死也脫一層皮？」除非Cheap能清楚舉證自己的發言是有所本、有可靠的消息來源。

反之，486先生進一步分析，若Cheap無法清楚證明言論有所本、具可靠消息來源，在刑事與民事雙重夾擊下，只要有一項敗訴，面對市值數十億的上市公司，民事賠償恐動輒以「億」計算，估計會讓Cheap這輩子就此完蛋，更嚴重的是證券交易法相關刑責為3年以上、10年以下，一旦入獄整個人生恐遭徹底翻轉。

點圖放大body

