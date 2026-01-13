霍建華只會煮水餃？林心如揭婚姻10年真心話：他倒水就好

林心如（左）和霍建華結婚10年。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如日前親自下廚滷豬腳為結婚10年的老公霍建華慶生，她今出席品牌活動，被問到27日換她過50歲生日，老公是否會親手做羹湯，也滷豬腳回贈？她哈哈大笑說：「老公只會煮水餃。」但老實說她並沒有真的吃過霍建華手作料理，連他會下廚都是嘴上功夫自稱「單身在家會煮水餃跟泡麵」，因此林心如虧：「他只要幫我倒水就好。」

但林心如的廚藝也是近年才開始發展，疫情期間她不想要天天叫外賣，認真當上小廚娘。至於老公愛吃的菜，摩羯座的霍建華倒是不挑食，可以天天吃豆乾肉絲、番茄炒蛋都不會膩，因此她給了個評價：「算是滿好養的。」女兒小乖愛媽媽做的炒飯、炒烏龍麵和海帶芽蛋花湯，胃口很樸實。

林心如27日過50歲生日。（記者胡舜翔攝）

被問到自己生日已有慶祝計畫？她笑說「還沒有人約我過生日」，不忘隔空喊話好友：「可以開始來約了！」雖然生日聚會尚未敲定，但她最期待女兒親手準備的小驚喜。她說女兒長大後愈來愈貼心，已經會主動寫卡片、做手作小禮物，「現在已經有一整盒她送我的東西。」

其中最令她印象深刻的，是女兒曾送過一個小罐子，裡面裝滿親手摺的小星星，還夾著一張張寫滿童言童語的小紙條與花朵，心意滿滿。至於是否被感動到落淚？她則笑著搖頭說：「還沒到那個程度。」原因竟是有時女兒字跡太輕或筆畫不清楚，反而看不太懂寫了什麼，也是頗為務實的回答。

林心如27日過50歲生日。（記者胡舜翔攝）

工作方面，她去年製作的新戲《有愛我們床上談》已進入後期製作，農曆年前可望完成，同時也積極籌備新戲，將再度和編導杜政哲合作，她自己也會投入演出，希望能在3月前完成劇本，目標年中開拍。新戲題材同樣圍繞家庭，但加入黑色幽默元素，「不會太沉重，看劇本時其實滿多地方都很好笑，算是輕鬆的作品。」

此外，她和范冰冰演出戲劇《還珠格格》相識至今，范冰冰去年拿下金馬影后，她第一時間傳訊息向對方道賀，「滿替她開心的，我傳完訊息就去睡了，結果醒來發現她已經回我了。」好交情藏不住呢。

