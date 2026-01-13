自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

霍建華只會煮水餃？林心如揭婚姻10年真心話：他倒水就好

林心如（左）和霍建華結婚10年。（翻攝自IG）林心如（左）和霍建華結婚10年。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如日前親自下廚滷豬腳為結婚10年的老公霍建華慶生，她今出席品牌活動，被問到27日換她過50歲生日，老公是否會親手做羹湯，也滷豬腳回贈？她哈哈大笑說：「老公只會煮水餃。」但老實說她並沒有真的吃過霍建華手作料理，連他會下廚都是嘴上功夫自稱「單身在家會煮水餃跟泡麵」，因此林心如虧：「他只要幫我倒水就好。」

但林心如的廚藝也是近年才開始發展，疫情期間她不想要天天叫外賣，認真當上小廚娘。至於老公愛吃的菜，摩羯座的霍建華倒是不挑食，可以天天吃豆乾肉絲、番茄炒蛋都不會膩，因此她給了個評價：「算是滿好養的。」女兒小乖愛媽媽做的炒飯、炒烏龍麵和海帶芽蛋花湯，胃口很樸實。

林心如27日過50歲生日。（記者胡舜翔攝）林心如27日過50歲生日。（記者胡舜翔攝）

被問到自己生日已有慶祝計畫？她笑說「還沒有人約我過生日」，不忘隔空喊話好友：「可以開始來約了！」雖然生日聚會尚未敲定，但她最期待女兒親手準備的小驚喜。她說女兒長大後愈來愈貼心，已經會主動寫卡片、做手作小禮物，「現在已經有一整盒她送我的東西。」

其中最令她印象深刻的，是女兒曾送過一個小罐子，裡面裝滿親手摺的小星星，還夾著一張張寫滿童言童語的小紙條與花朵，心意滿滿。至於是否被感動到落淚？她則笑著搖頭說：「還沒到那個程度。」原因竟是有時女兒字跡太輕或筆畫不清楚，反而看不太懂寫了什麼，也是頗為務實的回答。

林心如27日過50歲生日。（記者胡舜翔攝）林心如27日過50歲生日。（記者胡舜翔攝）

工作方面，她去年製作的新戲《有愛我們床上談》已進入後期製作，農曆年前可望完成，同時也積極籌備新戲，將再度和編導杜政哲合作，她自己也會投入演出，希望能在3月前完成劇本，目標年中開拍。新戲題材同樣圍繞家庭，但加入黑色幽默元素，「不會太沉重，看劇本時其實滿多地方都很好笑，算是輕鬆的作品。」

此外，她和范冰冰演出戲劇《還珠格格》相識至今，范冰冰去年拿下金馬影后，她第一時間傳訊息向對方道賀，「滿替她開心的，我傳完訊息就去睡了，結果醒來發現她已經回我了。」好交情藏不住呢。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中