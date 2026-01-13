蔡允潔淚訴婚後「不被當人」！產後流血遭尪冷處理

依依。（中天提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥主持中天《綜藝OK啦》明（14）日晚9點播出「女人聊天比男人還色！原來你已成為她們的話題」，藝人依依透露女生聊天不只有聊八卦：「我們女生聊的都是學術探討，像我發現演藝圈男生最容易得的就是膀胱炎，因為有時候拍戲、出外景沒時間上廁所，他們得了還不知道，因為他們不討論，只覺得為什麼上廁所會熱熱痛痛的，那他們一講，我們女生就說是膀胱炎，也會互相幫助說要吃什麼藥。」

但同場來賓梁赫群覺得女生聚會時，有更多話題都在抱怨另一半，讓他委屈地想替男生平反：「我坐在沙發，她（老婆）馬上就說『小孩都不用帶是不是？小孩姓梁耶』！有時候我帶小孩出門去附近買東西，還嫌我把小孩打扮的像公園阿伯，穿多了又會說我把他悶壞。」

請繼續往下閱讀...

蔡允潔抱怨老公。（中天提供）

蔡允潔覺得女生會經常聚在一起抱怨老公是有原因的：「我有時候會哭著跟我老公說我也是個人，因為老公永遠不會把妳當人。」她也分享老公的離譜行徑：「懷第2胎半年後，因為肚子太大，我幾乎沒辦法抱大女兒，產後第3天我還在流血，但她好不容易躺在我旁邊，我覺得好久沒有這種溫馨的感覺，就拍了一張照片，但自拍跟拍全景感覺不一樣，我就請老公幫我拍，但我老公只冷冷回了一句『妳不是拍過了』？」

在場來賓聽了都替她打抱不平，節目上蔡允潔更直接哽咽地說：「我一個人坐計程車去生小孩，我一個人把小孩生出來，我一個人在醫院待了3天，我只是叫他幫我拍張照片，我完全無法控制嚎啕大哭，結果我老公還補了一句，『妳需要在女兒面前哭成這樣嗎』？」

王思佳也經常被老公氣到不行：「生完已經很辛苦了，我想看女兒，但我老公一直看，好不容易跟我有眼神交流，他才問我說『妳要看喔』？然後還真的只給我看一眼就抱回去，沉浸在他跟女兒的兩人世界裡。」連住進月子中心，老公也讓她很頭痛：「我在坐月子，他帶遊戲機去打，還說要把聲音放出來讓我也感受一下才有臨場感，那我是要怎麼睡？而且他為了要打遊戲，還一直叫我去問有沒有WiFi。」

而王思佳還提到每次需要老公幫忙時總是找不到人：「我沒聽過男生有便秘的問題，但每次都在要出門時，或是需要他幫忙時說要去上廁所，所以我後來就直接把女兒送進廁所。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法