娛樂 最新消息

國民岳父鬆口了！游鴻明正妹女兒分手醫三代 情變秘辛曝光

游鴻明4月11日將在北流舉辦「敵不過想念」演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕相隔18年，游鴻明4月11日將在北流舉辦「敵不過想念」演唱會，他透露這次會點頭開唱，是因為被25歲的女兒游宇潼「譴責」，老粉都到女兒的IG敲碗，隨著門票即將開賣，他呼籲粉絲可以到他的社群點歌，笑說：「不要再去敲游宇潼了。」

游鴻明今天舉辦記者會，透露這麼多年來，各大演唱會主辦單位都找過他，但他自認心態上還沒準備好而婉拒，直到女兒「出面」，「她就是撒嬌加上抱怨，說我太久沒有在台北（唱），叫我辦個5百、1千人的場子也可以。」



他這次舉辦演唱位將以經典歌為主，並鬆口會找女兒擔任嘉賓，把《樓下的女人》中「女人」的部分交由女兒來唱，游宇潼外貌出眾，他也因此被封「國民岳父」，之前游宇潼自爆和「醫三代」男友分手，對此，游鴻明則說：「上次她說分手我以為她開玩笑。」也覺得分手有時候不是男生壞，而是約束對方太多，讓人感到不自由，女兒不想被綁住。

至於他許久未接受台灣媒體訪問，傳出是因為他不滿「不實報導」，他解釋是10多年前曾被媒體問過「長高秘方」，他隨口回答小時候喝過轉骨方，新聞登出後有一萬多名讀者來索取秘方，他無奈說：「我哪裡有，其實去中藥行問就好。」隔天又被報導成說謊，讓他很傻眼。



此外，他也澄清自己不是「游員外」，透露陳為民曾在節目上稱他在蘇州有大房子，從此他被叫「員外」，他表示只是因為當時沒有直航，所以住在當地一段時間，2011後就已經返台定居，也已經把蘇州的房子都處理掉了。「敵不過想念」演唱會門票1月16日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。



