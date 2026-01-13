自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭淑慎放話「嫩尪可花錢去外面解決性慾」梁軒安霸氣回應：我體力好

梁軒安和蕭淑慎結婚8年。（梁軒安提供）梁軒安和蕭淑慎結婚8年。（梁軒安提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲蕭淑慎上薔薔Podcast「薔栗膠」，大聊特聊小15歲嫩尪梁軒安，還自己爆料兩人已經進入無性婚姻，贊成老公花錢到外面解決性慾，也可以在外面找別人生小孩。對此，梁軒安今回應表示那天是陪太太去錄節目，節目內容本來就有娛樂效果，大家輕鬆看看就好，還開玩笑：「畢竟我體力比較好，哪天她撲上來，我可能會叫她說『老公拜託』。」

他提到夫妻之間一直對性觀念都有溝通，也有共識。「現階段最重要的還是她的身體狀況，她目前仍持續接受標靶治療，這類藥物確實會有副作用，我們都很清楚，也理性面對。」

梁軒安（左）陪蕭淑慎（右二）去上薔薔節目。（梁軒安提供）梁軒安（左）陪蕭淑慎（右二）去上薔薔節目。（梁軒安提供）

而梁軒安稱自己目前忙於工作，主要投入在 AI 廣告領域以及旅遊產業的相關開拓，生活重心很明確。至於所謂的生理需求，他笑稱：「老實說現在真的沒有時間去想這些；如果哪一天她狀況好、心情也好，那才是我會放在心上的事。」

對於夫妻床事，他認為感情不是只剩某一件事，彼此陪伴、把日子過好比較重要，也希望大家能多多關注他替蕭淑慎做的YT頻道《慎重登場》。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中