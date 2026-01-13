蕭淑慎放話「嫩尪可花錢去外面解決性慾」梁軒安霸氣回應：我體力好

梁軒安和蕭淑慎結婚8年。（梁軒安提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲蕭淑慎上薔薔Podcast「薔栗膠」，大聊特聊小15歲嫩尪梁軒安，還自己爆料兩人已經進入無性婚姻，贊成老公花錢到外面解決性慾，也可以在外面找別人生小孩。對此，梁軒安今回應表示那天是陪太太去錄節目，節目內容本來就有娛樂效果，大家輕鬆看看就好，還開玩笑：「畢竟我體力比較好，哪天她撲上來，我可能會叫她說『老公拜託』。」

他提到夫妻之間一直對性觀念都有溝通，也有共識。「現階段最重要的還是她的身體狀況，她目前仍持續接受標靶治療，這類藥物確實會有副作用，我們都很清楚，也理性面對。」

梁軒安（左）陪蕭淑慎（右二）去上薔薔節目。（梁軒安提供）

而梁軒安稱自己目前忙於工作，主要投入在 AI 廣告領域以及旅遊產業的相關開拓，生活重心很明確。至於所謂的生理需求，他笑稱：「老實說現在真的沒有時間去想這些；如果哪一天她狀況好、心情也好，那才是我會放在心上的事。」

對於夫妻床事，他認為感情不是只剩某一件事，彼此陪伴、把日子過好比較重要，也希望大家能多多關注他替蕭淑慎做的YT頻道《慎重登場》。

