娛樂 最新消息

周杰倫知道嗎？昆凌身兼天王嫂三寶媽 快撐不住怎麼辦她全說了

〔記者陳慧玲／台北報導〕32歲的昆凌雖然已是三寶媽，但身心外在都維持得很好，網友常誇她看起來仍像美少女，昨（12日）老公周杰倫宣布1月14日要首次以球員身分參加澳洲網球公開賽首度推出的「1球決勝大滿貫」比賽，她也開心說：「太期待了！」

昆凌懂得在家庭與工作中取得平衡。（農純鄉提供）昆凌懂得在家庭與工作中取得平衡。（農純鄉提供）

身為天王嫂，昆凌要當周董最堅強後盾，隨時給予支持，另外她也要照顧3個可愛兒女，最近她聊到「真的快撐不住」的時候該怎麼辦？昆凌說，她會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」她覺得有時候不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。

昆凌會透過代言產品，慢慢把力量補回來。（農純鄉提供）昆凌會透過代言產品，慢慢把力量補回來。（農純鄉提供）

昆凌受邀擔任農純鄉創滴雞精代言人，對於如何兼顧工作與家庭，她說：「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒。」她常受邀出席時尚活動，同時也經營自有品牌，社群上也不時分享與老公、孩子露營、看球賽、旅行的生活片段。看似輕鬆自在的背後，其實是高度自律與節奏管理的成果，昆凌直言：「日常累積能量真的很重要。」

昆凌照顧好老公孩子，認為自己也值得被好好照顧。（農純鄉提供）昆凌照顧好老公孩子，認為自己也值得被好好照顧。（農純鄉提供）

談到代言產品在生活中的角色，昆凌笑說它像是一種「慢慢把力量補回來」的能量，如果它會說話，可能會對自己說：「妳可以慢一點，我在這裡陪著妳。」她分享自己最常喝的是原味，「精神會比較穩定，不是一下子很亢奮，而是持續一整天的能量。」

昆凌也很懂得照顧老公和孩子的胃，透露煮粥或蒸蛋的小祕方，她說：「尤其是蒸蛋料理有使用農純鄉滴雞精取代部分水量混合，過篩後放入電鍋蒸熟，蛋香更濃、口感更柔順，讓原蒸蛋多了一份滋養力，全家都很喜歡。」

