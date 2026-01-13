自由電子報
娛樂 電視

紅白豪華卡司再+1！&TEAM確定出演 指定想吃牛肉麵

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於本月31日在台北小巨蛋登場，今（13）日再公布一組國際嘉賓，正是由來自不同背景成員組成的全球組合「&TEAM」。

&TEAM自2022年推出首張出道EP《First Howling : ME》以來，以充滿能量的演出風格與整齊劃一的舞台表現獲得關注，出道後首次登上台視《紅白》，對於能夠再次回到家鄉表演，成員NICHOLAS表示非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力，用精彩的演出陪伴觀眾歡度農曆新年。

成員們回憶上次來開演唱會時，品嘗到的各種美食，其中MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口成員的，這次一定要親自點一碗，好好地享受牛肉麵的美味。

&TEAM確定來台。（台視提供）&TEAM確定來台。（台視提供）

而面對即將到來的春節，成員們也分享了自己的「過年必做清單」，JO特別分享，在家鄉時都會一邊吃年糕湯，一邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。

&TEAM於去年創下多項亮眼成績，透過第三張單曲《Go in Blind （月狼）》和首張韓文迷你專輯《Back to Life》，成為首個在日本與韓國皆突破百萬張唱片銷量的組合，10月韓國出道後於首週即橫掃音樂節目三冠王殊榮，人氣與實力備受肯定，回顧起種種榮耀，心繫粉絲的&TEAM，也不忘感謝一路以來支持他們的LUNÉ（粉絲名），副隊長FUMA感性分享，多虧有各位LUNÉ的支持，才能有機會站上紅白舞台，與大家分享屬於&TEAM的獨特魅力，並承諾：「會帶著對LUNÉ的滿滿感謝，給大家帶來精彩的表演！」

