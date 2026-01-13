福原愛談再婚老公買冰淇淋收服她 日本資深女星爆料她超愛哭

〔記者陳慧玲／綜合報導〕70歲的日本資深喜劇明星、主持人上沼恵美子，最近在節目裡討論到前陣子透露已經再婚並懷孕的福原愛，她說從福原愛小時候上節目就一直看著她長大，因此看到她又懷孕了，總會覺得自己就像她的阿姨一樣，她也給予福原愛祝福。

福原愛再婚懷孕，也成為日本電視節目討論話題。（翻攝自微博）

節目中也播放了一段福原愛受訪片段，談到她的現任老公時，福原愛說：「他會在便利商店給我買冰淇淋，他每天做這些小小體貼的事情就讓我感到很溫暖。」

對此，上沼恵美子驚呼：「好體貼啊！」又興奮補充說：「這話聽起來很簡單，但明白這一點的人會一輩子都感到幸福。因為事情就是這樣，環環相扣。所以，為什麼不一起迎接新生命的到來呢？對吧？你們一起進產房，手牽著手，太好了，愛醬，我真為妳高興！」

談到與福原愛的關係，上沼恵美子說：「我從她小時候就認識她，她上節目的時候會哭，打桌球輸了會被媽媽責罵，然後在直播中哭。我從那時就認識她了，所以每次看到挺著大肚子的愛醬，都覺得我就像她的阿姨一樣。」

隨後上沼恵美子發出一條鼓勵訊息給福原愛，談到：「人生中會發生很多事。會有離婚，會有子女親權糾紛。但總有一天會解決，新的生活會等著妳，盡力而為吧。我很高興，恭喜！」

