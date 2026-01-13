自由電子報
娛樂 最新消息

《雙軌》男神分手3年圈內女友！狗仔爆內幕：百分百分了

何與因演出《雙軌》受到矚目。（翻攝自微博）何與因演出《雙軌》受到矚目。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕何與因在新劇《雙軌》中和虞書欣上演「偽骨科兄妹戀」人氣暴漲，被封為新一代男神，感情動向也再度成為焦點。近日中國狗仔「陽陽」爆料，何與與女星劉些寧已經確定分手，結束長達3年的地下情，語氣篤定直說：「你別問我為什麼知道的，你要充分地去相信我，百分百分了啊。」但實際分手原因並未對外公開。

兩人戀情早在還未走紅、多半演配角時期就已悄悄流傳，最早曝光源於劉些寧工作室的一次「手滑事故」，誤發一段何與坐在沙發上的日常影片，畫面從未公開過，立刻引發外界揣測。事後雙方急忙否認，並補發5人合照，強調只是朋友聚會、誤觸發送鍵，然而後來又被狗仔拍到親密互動、甚至親吻畫面，戀情傳聞再也壓不住。

何與近年戲約不斷，曾在《與鳳行》飾演男三，也客串《九重紫》、《陷入我們的熱戀》，是知名經紀人公鈺涵在痛失鄧倫後力捧的新生代男星，如今憑《雙軌》晉升男主角，事業明顯起飛。

劉些寧古裝扮相甜美。（翻攝自微博）劉些寧古裝扮相甜美。（翻攝自微博）

劉些寧則是選秀出身，曾以韓國女團gugudan成員身分出道，團內還有金世正，回到中國後再以「硬糖少女303」二度出道，歌手路發展不如預期，近年轉戰戲劇，陸續在《寧安如夢》、《墨雨雲間》等作品中擔任女配角。

如今狗仔爆料兩人已悄然分手，外界盛傳是演藝事業發展方向不同，漸行漸遠。分手消息曝光後，也在網路上掀起兩極反應，有網友一頭霧水直問：「他們什麼時候談過戀愛？」也有人質疑是否刻意炒作，畢竟時機點正好落在《雙軌》熱播、何與人氣上升之際，而劉些寧主演的新劇《歸良辰》也將於3月開機，難免被外界聯想成為新戲宣傳鋪路。

