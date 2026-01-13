八點檔女星「2年送走4家人」淚崩痛喊：這一天還是來了 老公心疼揭內情

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜家中再傳噩耗，她今透露宜蘭老家最後一隻愛犬「斗波奇」離世，短短2年內接連送走4隻毛小孩，讓她難掩悲痛，感慨表示：「這一天還是來了，啊～每一年、半年的……道別的痛果然是無法習慣的。」

林萱瑜分享愛犬可愛模樣。（翻攝自臉書）

她說斗波奇是家中最健康、最親人也最活潑的狗狗，雖然萬般不捨，但得知愛犬離開時沒有承受太多痛苦，心中仍稍感安慰，「聽到你這麼好走，心裡鬆了口氣，還好你這好孩子沒受到苦。我們宜蘭四寶裡最後一寶，去找牠媽媽跟兄弟們了，謝謝你們陪我長大。」

老公「Junior」韓宜邦相當心疼她，指出夫妻倆接到消息時正準備吃晚餐，「這是這兩年走的第四隻，也是她們家最後的一隻。」林萱瑜掛上電話後嘴上仍強忍情緒說「還好」，但眼淚卻止不住滑落。Junior當下提議立刻趕回宜蘭，她卻理性地說：「不用，等等就送火化，趕回去也來不及，我們吃飯吧。」

林萱瑜強撐冷靜的模樣，讓Junior心疼不已，他感性表示：「妳很勇敢，我知道。這幾年我們都在經歷不同的挑戰與失去，無論如何，我在。」

