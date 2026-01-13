你沒看過的服務在這裡！超感人口碑《日租家庭》宣布提前在台登場

〔記者許世穎／綜合報導〕由影帝布蘭登費雪主演的動人新片《日租家庭》去年底在金馬影展放映大獲好評，讓不少觀眾哭著出戲院。今（13）日曝光的最新花絮，布蘭登及導演宮崎光代闡述創作理念，布蘭登解釋「日租家庭」的背後含義，導演更笑稱用錢買親友也無妨，但最終的目的是能夠給人一次新的機會，並喚起珍惜家人的重要意義。

布蘭登費雪（右）在《日租家庭》扮演日租人父，跟女兒客戶有段非常動人的親子情。（探照燈影業提供）

花絮中布蘭登開門見山地說：「在東京，你幾乎什麼都能租，而『家人』也不例外。」宮崎光代接著對於孑然一身渴望連結的人笑稱：「你可以請一個人來陪你，就算那份連結是用錢換來的。布蘭登進一步指出：「這個故事真正想傳達的是家人可以是我們珍惜的人，而『日租家庭』給了每個人一次新的機會。」

布蘭登費雪在《日租家庭》動人演出。（探照燈影業提供）

布蘭登先前接受外媒訪問時也說明：「即使主角扮演的每個替身角色都不一樣，他的客戶與他之間的關係，都喚起我們捫心自問如何抒發心情，即便只有一剎那，仍能體會這種關係所帶來的效益。」

除了幕後花絮，電影加碼公開首支電影精彩片段，揭露「日租家庭」的服務任務並力邀長期在日本打拼的美籍演員菲利普（布蘭登費雪 飾）加入團隊，成為「樣板白人」角色為公司效益。另外，今日也再公布第二款正式海報，由菲利普扮演的日租老爸揹著女兒客戶參加慶典。

《日租家庭》第二款海報公開。（探照燈影業提供）

《日租家庭》不僅在爛番茄影評網獲得高達88%新鮮度認證，更獲得96%的爆米花觀眾喜愛度，原定將於2月13日農曆新年在台上映，今宣布將於2月6到8日推出限量口碑場，讓更多台灣觀眾提前體驗片中帶來的感動。

《日租家庭》「日租服務」篇幕後花絮：

《日租家庭》「樣板白人」篇精彩片段：

