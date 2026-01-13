金曲歌王跨界當電影男主角！LEO王《嘻哈糶手》叫賣結合饒舌

金曲歌王LEO王（左）在電影《嘻哈糶手》和金鐘男配角黃迪揚熱血飆戲。（英傑哆影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕曾以《誰先愛上他的》入圍金馬獎八項大獎的導演許智彥推出首部獨立執導長片《嘻哈糶手》，同時也是台灣首部嘻哈「音樂」電影，（當年曾有別部片主打「台灣首部嘻哈電影」），並由金曲歌王LEO王首度擔綱男主角，攜手金鐘獎最佳男配角黃迪揚共同飆戲，大膽將即將沒落的魚市「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」叫賣文化與嘻哈饒舌結合。

為了打造最純正的嘻哈聽覺與視覺雙重饗宴，劇組不僅力邀金曲製作人李權哲操刀電影音樂，更透露將有數名「重量級饒舌人物」客串演出，卡司驚喜層出不窮。日前舉辦別出心裁的「噴漆」開鏡儀式，全劇組人員共同揮灑創意圖樣，宣告電影正式啟動。

黃迪揚的精湛演技廣為人知，卻鮮少曝光他深厚的「饒舌魂」，黃迪揚透露，早在高中時期他就是MC HotDog（熱狗）的粉絲，曾為了校慶演出苦練饒舌、自己填詞並下載Beat創作，「那時候不會唱歌，就學熱狗寫有押韻的歌詞，還去別校演出，很嗨很好玩！」

黃迪揚笑說，兩三年前看到金馬創投出現「嘻哈結合魚市場」的題材時，他就已經心癢難耐，「當時我就在想，要是劇組找我，我會不會是演那個饒舌歌手？」因此收到劇組邀約時，他不僅立刻答應，甚至在第一次與導演面談就把印章帶到現場，隨時準備簽約，深怕錯失機會，但揭曉角色之後，他笑說：「沒想到我演的是『嘻哈歌手的好朋友』，但勉強也有跟嘻哈沾上一點邊啦！」

黃迪揚（右）與戴雅芝在電影《嘻哈糶手》飾演父女。（英傑哆影業提供）

首度擔任電影男主角的LEO王，在片中飾演剛出獄的失意饒舌歌手吳志榮，從台北來到偏鄉漁港投靠黃迪揚飾演的老友「傻光」。他坦言，跨界演戲對他而言是一大挑戰：「一開始真的沒什麼自信，猶豫了快一年。」

除了導演與好友的鼓勵外，製作公司也特別安排LEO王預先試拍，跟大家一起排戲。與黃迪揚之間自然生成的即興反應，讓他逐漸感受到表演的魅力與挑戰，「那種不照本宣科、必須當下反應的狀態，很刺激，也很好玩。」也讓他放下擔憂，決定放手一搏，全心投入角色。

導演許智彥將視角對準了漁港的靈魂人物「糶手」，糶手是傳統漁市中，負責快速喊價、拍賣的靈魂人物，此起彼落的快嘴節奏，與嘻哈音樂中強調押韻、節奏感與表達自我的饒舌有著異曲同工之妙。

許智彥感性分享，他心目中的嘻哈電影並非只是街頭痞子印象，「嘻哈仔其實跟一般人一樣，只是用不同的方式表達情感。」電影核心精神定調為「放棄才真的輸了」，希望傳達「壞經驗也能成為好經驗」的正面價值，引領觀眾在混亂的生活中尋找真實的自我。

電影《嘻哈糶手》開鏡揮灑創意大玩噴漆。（英傑哆影業提供）

除了雙金組合領銜主演，本片卡司陣容同樣亮點十足。以短片《泳夜》獲得金片子最佳女演員獎的戴雅芝首度擔綱長片主演，為了真實呈現饒舌態度，她已受訓長達半年，展現極強的韌性與決心。

還有二度闖進坎城影展的實力派女演員袁子芸也驚喜加盟，將以專業演技為電影注入更具層次的情感；以及台北電影節非常新人李鈺婕，備受矚目的超新星，表現令人期待。

此外，電影更號召嘻哈圈豪華陣容，包括五木、潤少、顏冠希、Multiverse Music、DJ賴皮、李紅、楊少文與陳季霞等嘻哈全明星陣容皆熱血力挺，聯手為電影注入最純正的街頭能量。《嘻哈糶手》預計於2027年正式上映，集結台灣在地文化與潮流能量的大作，期望能掀起一波嘻哈新浪潮。

