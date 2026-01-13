中國罕爆男男戀緋聞！《難哄》男神「親密摟抱私密片」外流

〔娛樂頻道／綜合報導〕因演出偶像劇《難哄》打開知名度的中國男星蘇逸陽，戲裡飾演白敬亭的大學同學兼室友兼好兄弟，近日被中國狗仔爆料，疑似陷入男男戀情，相關話題瞬間衝上微博熱搜第1名。對象正是曾參加選秀節目《青春有你》，並以男團「UNINE」成員身分出道的何昶希，兩人被拍到互動親密，關係疑似超越一般朋友。

蘇逸陽因演出偶像劇《難哄》打開知名度。（翻攝自微博）

娛樂博主「優點娛樂」曝光的影片中，何昶希收工後乘車直奔某社區，隨即進入蘇逸陽住處。一進門便流露疲態，不斷整理頭髮，蘇逸陽則上前擁抱，雙手親密撫摸，兩人貼近交談的模樣宛如情侶。狗仔也形容當下氛圍：「果然和好朋友在一起會被治癒呢。」

兩人早在去年合作網路劇《不思異：志怪》結識，緋聞曝光後，網友也挖出更多「巧合」，包括2024年10月社群平台IP位置重合，疑似同遊杭州，2025年更多次被發現出入同一間健身房，私下往來已持續一段時間。

蘇逸陽（左）與何昶希親密互動流出。（翻攝自微博）

不過也有粉絲質疑，此次爆料疑似另有目的，認為狗仔拍到的畫面過於清晰，加上何昶希近日傳出接拍BL新劇《初三的六一兒童節》，懷疑是宣傳操作。緋聞引發熱議後，網路上意見兩極，有人持續「嗑CP」，也有人直言這屬於藝人私生活，無論戀情真假，都沒有必要對外界交代。對於外界揣測，截至目前何昶希與蘇逸陽雙方皆未正面回應。

