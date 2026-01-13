自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

中國罕爆男男戀緋聞！《難哄》男神「親密摟抱私密片」外流

〔娛樂頻道／綜合報導〕因演出偶像劇《難哄》打開知名度的中國男星蘇逸陽，戲裡飾演白敬亭的大學同學兼室友兼好兄弟，近日被中國狗仔爆料，疑似陷入男男戀情，相關話題瞬間衝上微博熱搜第1名。對象正是曾參加選秀節目《青春有你》，並以男團「UNINE」成員身分出道的何昶希，兩人被拍到互動親密，關係疑似超越一般朋友。

蘇逸陽因演出偶像劇《難哄》打開知名度。（翻攝自微博）蘇逸陽因演出偶像劇《難哄》打開知名度。（翻攝自微博）

娛樂博主「優點娛樂」曝光的影片中，何昶希收工後乘車直奔某社區，隨即進入蘇逸陽住處。一進門便流露疲態，不斷整理頭髮，蘇逸陽則上前擁抱，雙手親密撫摸，兩人貼近交談的模樣宛如情侶。狗仔也形容當下氛圍：「果然和好朋友在一起會被治癒呢。」

兩人早在去年合作網路劇《不思異：志怪》結識，緋聞曝光後，網友也挖出更多「巧合」，包括2024年10月社群平台IP位置重合，疑似同遊杭州，2025年更多次被發現出入同一間健身房，私下往來已持續一段時間。

蘇逸陽（左）與何昶希親密互動流出。（翻攝自微博）蘇逸陽（左）與何昶希親密互動流出。（翻攝自微博）

不過也有粉絲質疑，此次爆料疑似另有目的，認為狗仔拍到的畫面過於清晰，加上何昶希近日傳出接拍BL新劇《初三的六一兒童節》，懷疑是宣傳操作。緋聞引發熱議後，網路上意見兩極，有人持續「嗑CP」，也有人直言這屬於藝人私生活，無論戀情真假，都沒有必要對外界交代。對於外界揣測，截至目前何昶希與蘇逸陽雙方皆未正面回應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中